https://ria.ru/20230520/makron-1873120721.html

Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки"

Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 20.05.2023

Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине, передает телеканал... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:23

2023-05-20T15:23

2023-05-20T15:23

в мире

франция

украина

хиросима (префектура)

эммануэль макрон

владимир зеленский

g7

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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине, передает телеканал BFMTV. По данным телеканала, Макрон и Зеленский в настоящее время проводят встречу на полях саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме. Отмечается, что в ходе встречи Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 в Японии "может изменить правила игры" для конфликта на Украине. Макрон отметил, что это также возможность для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными странами и передать им свой посыл. "Я думаю, что это может изменить правила игры", - подчеркнул французский президент. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/indiya-1873117379.html

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873114868.html

франция

украина

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, хиросима (префектура), эммануэль макрон, владимир зеленский, g7