Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки"
Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 может изменить правила игры на Украине
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине, передает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, Макрон и Зеленский в настоящее время проводят встречу на полях саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме.
Отмечается, что в ходе встречи Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 в Японии "может изменить правила игры" для конфликта на Украине.
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"Это уникальная возможность поговорить с лидерами G7, которые поддерживали, поддерживают и будут продолжать поддерживать вашу страну и ваш народ", — сказал президент Франции, обращаясь к своему украинскому коллеге.
Макрон отметил, что это также возможность для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными странами и передать им свой посыл.
"Я думаю, что это может изменить правила игры", - подчеркнул французский президент.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.