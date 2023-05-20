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Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 20.05.2023
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15:23 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/makron-1873120721.html
Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки"
Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки" - РИА Новости, 20.05.2023
Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине, передает телеканал... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:23
2023-05-20T15:23
в мире
франция
украина
хиросима (префектура)
эммануэль макрон
владимир зеленский
g7
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине, передает телеканал BFMTV. По данным телеканала, Макрон и Зеленский в настоящее время проводят встречу на полях саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме. Отмечается, что в ходе встречи Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 в Японии "может изменить правила игры" для конфликта на Украине. Макрон отметил, что это также возможность для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными странами и передать им свой посыл. "Я думаю, что это может изменить правила игры", - подчеркнул французский президент. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
https://ria.ru/20230520/indiya-1873117379.html
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в мире, франция, украина, хиросима (префектура), эммануэль макрон, владимир зеленский, g7
В мире, Франция, Украина, Хиросима (префектура), Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, G7
Макрон встретился с Зеленским на полях саммита "Большой семерки"

Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 может изменить правила игры на Украине

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине, передает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, Макрон и Зеленский в настоящее время проводят встречу на полях саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Вчера, 14:44
Отмечается, что в ходе встречи Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 в Японии "может изменить правила игры" для конфликта на Украине.
«
"Это уникальная возможность поговорить с лидерами G7, которые поддерживали, поддерживают и будут продолжать поддерживать вашу страну и ваш народ", — сказал президент Франции, обращаясь к своему украинскому коллеге.
Макрон отметил, что это также возможность для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными странами и передать им свой посыл.
"Я думаю, что это может изменить правила игры", - подчеркнул французский президент.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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В миреФранцияУкраинаХиросима (префектура)Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийG7
 
 
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