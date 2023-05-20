https://ria.ru/20230520/lavrov-1873129736.html

Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров

Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023

Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив, компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:30

2023-05-20T16:30

2023-05-20T16:30

россия

сергей лавров

в мире

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив, компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. "Я не вижу здесь каких-то перспектив, компромиссов, которые консервировали бы состояние перехода от диктатуры к многополярному миру", - сказал он, выступая в ходе XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Министр добавил, что "могут быть какие-то паузы, наверняка, могут быть какие-то передышки, но эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону, она наступила, она может быть длительной, исторической эпохой". "В этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников", - указал министр.

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html

https://ria.ru/20230417/rossiya-1865776024.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, в мире