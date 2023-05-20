https://ria.ru/20230520/lavrov-1873129736.html
Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров
Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив, компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:30
2023-05-20T16:30
2023-05-20T16:30
россия
сергей лавров
в мире
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив, компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. "Я не вижу здесь каких-то перспектив, компромиссов, которые консервировали бы состояние перехода от диктатуры к многополярному миру", - сказал он, выступая в ходе XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Министр добавил, что "могут быть какие-то паузы, наверняка, могут быть какие-то передышки, но эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону, она наступила, она может быть длительной, исторической эпохой". "В этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников", - указал министр.
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html
https://ria.ru/20230417/rossiya-1865776024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Наступила эпоха отказа от подчинения гегемону, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил. что наступила эпоха перехода к многополярности
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив, компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру.
"Я не вижу здесь каких-то перспектив, компромиссов, которые консервировали бы состояние перехода от диктатуры к многополярному миру", - сказал он, выступая в ходе XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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Министр добавил, что "могут быть какие-то паузы, наверняка, могут быть какие-то передышки, но эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону, она наступила, она может быть длительной, исторической эпохой".
"В этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников", - указал министр.
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