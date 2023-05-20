https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html
Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики
Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 20.05.2023
Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики, отметив, что такая тенденция наблюдается уже не только... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:20
2023-05-20T16:20
2023-05-20T16:20
россия
бразилия
сергей лавров
брикс
экономика
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики, отметив, что такая тенденция наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. "Дедолларизация началась, причём как на практике, так и в концептуальных выступлениях. В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьёз рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности нового банка развития от злоупотребления сохраняющейся, пока ещё, роли доллара и многие другие инициативы в этом направлении выдвигаются", - сказал Лавров в субботу в ходе выступления на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики. Министр добавил, что позицию России в вопросе дедолларизации разделяют многие страны. "У нас немало союзников, немало единомышленников", - отметил он.
https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, сергей лавров, брикс, экономика
Россия, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, Экономика
Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики
Глава МИД Лавров: дедолларизация началась на практике и в концептуальных выступлениях