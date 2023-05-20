https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html

Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 20.05.2023

Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики, отметив, что такая тенденция наблюдается уже не только... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:20

2023-05-20T16:20

2023-05-20T16:20

россия

бразилия

сергей лавров

брикс

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики, отметив, что такая тенденция наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. "Дедолларизация началась, причём как на практике, так и в концептуальных выступлениях. В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьёз рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности нового банка развития от злоупотребления сохраняющейся, пока ещё, роли доллара и многие другие инициативы в этом направлении выдвигаются", - сказал Лавров в субботу в ходе выступления на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики. Министр добавил, что позицию России в вопросе дедолларизации разделяют многие страны. "У нас немало союзников, немало единомышленников", - отметил он.

https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, сергей лавров, брикс, экономика