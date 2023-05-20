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Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
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16:20 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128159.html
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров
Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:20
2023-05-20T16:20
в мире
россия
китай
хиросима (префектура)
сергей лавров
g7
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите "семерки", и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", - сказал Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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китай
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в мире, россия, китай, хиросима (префектура), сергей лавров, g7
В мире, Россия, Китай, Хиросима (префектура), Сергей Лавров, G7
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров

Лавров: принимаемые на саммите G7 решения направлены на двойное сдерживание России и Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите "семерки", и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", - сказал Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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В миреРоссияКитайХиросима (префектура)Сергей ЛавровG7
 
 
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