https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128159.html
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров
Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:20
2023-05-20T16:20
2023-05-20T16:20
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хиросима (префектура)
сергей лавров
g7
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите "семерки", и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", - сказал Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873126123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, хиросима (префектура), сергей лавров, g7
В мире, Россия, Китай, Хиросима (префектура), Сергей Лавров, G7
Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров
Лавров: принимаемые на саммите G7 решения направлены на двойное сдерживание России и Китая