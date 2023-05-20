https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128159.html

Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров

Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023

Решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил Лавров

Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:20

2023-05-20T16:20

2023-05-20T16:20

в мире

россия

китай

хиросима (префектура)

сергей лавров

g7

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Решения, принимаемые на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите "семерки", и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", - сказал Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873126123.html

россия

китай

хиросима (префектура)

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Наталья Макарова

в мире, россия, китай, хиросима (префектура), сергей лавров, g7