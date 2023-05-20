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Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128001.html
Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров
Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров
Москва не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена в нынешних условиях отвечать на объявленную войну, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:15
2023-05-20T16:15
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей лавров
в мире
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Москва не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена в нынешних условиях отвечать на объявленную войну, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас немало союзников, у нас немало единомышленников. И здесь нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было", – сказал Лавров, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. "Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230520/zvo-1873070250.html
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россия, москва, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров

Лавров: Россия не проявляет враждебность, а вынуждена отвечать на объявленную ей войну

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Москва не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена в нынешних условиях отвечать на объявленную войну, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас немало союзников, у нас немало единомышленников. И здесь нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было", – сказал Лавров, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.
"Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других", - подчеркнул министр.
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