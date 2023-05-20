https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128001.html

Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров

Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023

Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну, заявил Лавров

Москва не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена в нынешних условиях отвечать на объявленную войну, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:15

2023-05-20T16:15

2023-05-20T16:15

специальная военная операция на украине

россия

москва

сергей лавров

в мире

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 мая - РИА Новости. Москва не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена в нынешних условиях отвечать на объявленную войну, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас немало союзников, у нас немало единомышленников. И здесь нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было", – сказал Лавров, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. "Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230520/zvo-1873070250.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сергей лавров, в мире