https://ria.ru/20230520/lavrov-1873126235.html

США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров

США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023

США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров

Вашингтон использовал ситуацию на Украине для тотального подчинения своей воле западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:05

2023-05-20T16:05

2023-05-20T16:05

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сергей лавров

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 20 мая - РИА Новости. Вашингтон использовал ситуацию на Украине для тотального подчинения своей воле западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря. Мы это видим. Но эта консолидация все-таки напоминает тотальное подчинение своей воле всех остальных. Возникла и линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством: странами Юга и Востока", - сказал Лавров, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

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Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), украина, россия, сергей лавров