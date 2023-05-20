https://ria.ru/20230520/lavrov-1873126235.html
США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров
США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров
Вашингтон использовал ситуацию на Украине для тотального подчинения своей воле западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:05
2023-05-20T16:05
2023-05-20T16:05
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 20 мая - РИА Новости. Вашингтон использовал ситуацию на Украине для тотального подчинения своей воле западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря. Мы это видим. Но эта консолидация все-таки напоминает тотальное подчинение своей воле всех остальных. Возникла и линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством: странами Юга и Востока", - сказал Лавров, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), украина, россия, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Россия, Сергей Лавров
США использовали украинский кризис для подчинения Запада, заявил Лавров
Лавров: США использовали украинский кризис для подчинения своей воле Запада