https://ria.ru/20230520/lavrov-1873126123.html
Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров
Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023
Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров
Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:05
2023-05-20T16:05
2023-05-20T17:36
в мире
россия
сша
евросоюз
сергей лавров
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 20 мая — РИА Новости. Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).По его словам, Москва сейчас противостоит агрессивному блоку в составе США, Евросоюза и НАТО. Министр отметил, что Россия не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена отвечать на объявленную войну.Лавров также заявил, что не видит перспектив или компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. По его словам, определенные паузы возможны, однако "эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону наступила", и она может быть "длительной и исторической". Глава МИД уточнил, что в этом вопросе у России много союзников. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лавров: "Западный трек во внешней политике полностью себя исчерпал"
Лавров: "Западный трек во внешней политике полностью себя исчерпал"
2023-05-20T16:05
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LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
2023-05-20T16:05
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PT9M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, евросоюз, сергей лавров, нато
В мире, Россия, США, Евросоюз, Сергей Лавров, НАТО
Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: западный трек во внешней политике России себя полностью исчерпал
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 20 мая — РИА Новости. Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
По его словам, Москва сейчас противостоит агрессивному блоку в составе США, Евросоюза и НАТО. Министр отметил, что Россия не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена отвечать на объявленную войну.
«
"Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других", — подчеркнул он.
Лавров также заявил, что не видит перспектив или компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. По его словам, определенные паузы возможны, однако "эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону наступила", и она может быть "длительной и исторической". Глава МИД уточнил, что в этом вопросе у России много союзников.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США. Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.