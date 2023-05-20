https://ria.ru/20230520/lavrov-1873126123.html

Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров

Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2023

Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров

Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:05

2023-05-20T16:05

2023-05-20T17:36

в мире

россия

сша

евросоюз

сергей лавров

нато

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 20 мая — РИА Новости. Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).По его словам, Москва сейчас противостоит агрессивному блоку в составе США, Евросоюза и НАТО. Министр отметил, что Россия не проявляет враждебность по своей инициативе, а вынуждена отвечать на объявленную войну.Лавров также заявил, что не видит перспектив или компромиссов, которые затормозили бы переход к многополярному миру. По его словам, определенные паузы возможны, однако "эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону наступила", и она может быть "длительной и исторической". Глава МИД уточнил, что в этом вопросе у России много союзников. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Западный трек во внешней политике полностью себя исчерпал" Лавров: "Западный трек во внешней политике полностью себя исчерпал" 2023-05-20T16:05 true PT0M18S

LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 2023-05-20T16:05 true PT9M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, евросоюз, сергей лавров, нато