https://ria.ru/20230520/lavrov-1873122539.html
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 20.05.2023
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:36
2023-05-20T15:36
2023-05-20T15:38
сергей лавров
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Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
2023-05-20T15:36
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PT9M11S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2023-05-20T15:36
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PT9M11S
Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.