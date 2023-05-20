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Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 20.05.2023
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15:36 20.05.2023 (обновлено: 15:38 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873122539.html
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 20.05.2023
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:36
2023-05-20T15:38
сергей лавров
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Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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LIVE: Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
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сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2023-05-20T15:36
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Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

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Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
 
Сергей Лавров
 
 
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