https://ria.ru/20230520/lavrov-1873122539.html

Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 20.05.2023

Выступление Лаврова на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:36

2023-05-20T15:36

2023-05-20T15:38

сергей лавров

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Глава МИД Сергей Лавров принимает участие в ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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2023

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

сергей лавров, видео