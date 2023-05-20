https://ria.ru/20230520/krasnoyarsk-1873113563.html
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале - РИА Новости, 20.05.2023
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале
Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:53
2023-05-20T13:53
2023-05-20T14:10
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой главк ГУ МВД."Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца", — говорится в сообщении.Преступник при этом "потребовал передачи денежных средств", а затем скрылся. Сейчас на месте работает оперативная группа полиции.
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красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале и требовал денег
КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой главк ГУ МВД.
"Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца", — говорится в сообщении.
Преступник при этом "потребовал передачи денежных средств", а затем скрылся. Сейчас на месте работает оперативная группа полиции.
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