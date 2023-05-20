https://ria.ru/20230520/krasnoyarsk-1873113563.html

В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале

В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале - РИА Новости, 20.05.2023

В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале

Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:53

2023-05-20T13:53

2023-05-20T14:10

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой главк ГУ МВД."Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца", — говорится в сообщении.Преступник при этом "потребовал передачи денежных средств", а затем скрылся. Сейчас на месте работает оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20230505/strelba-1869807544.html

красноярск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск