Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 20.05.2023 (обновлено: 14:10 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/krasnoyarsk-1873113563.html
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале - РИА Новости, 20.05.2023
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале
Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:53
2023-05-20T14:10
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой главк ГУ МВД."Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца", — говорится в сообщении.Преступник при этом "потребовал передачи денежных средств", а затем скрылся. Сейчас на месте работает оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20230505/strelba-1869807544.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале

В Красноярске мужчина открыл стрельбу в спортивном зале и требовал денег

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска, сообщил в субботу краевой главк ГУ МВД.
"Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца", — говорится в сообщении.
Преступник при этом "потребовал передачи денежных средств", а затем скрылся. Сейчас на месте работает оперативная группа полиции.
Вид на деревню Дубона в муципалитете Младеновац примерно в 60 км к югу от столицы Сербии Белграда - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека
5 мая, 02:17
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала