https://ria.ru/20230520/kndr-1873086947.html

Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР

Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР

Лидеры стран G7 осудили пуски баллистических ракет КНДР, призвали к дальнейшим серьезным мерам со стороны Совбеза ООН, а от Пхеньяна потребовали вернуться к... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:39

2023-05-20T10:39

2023-05-20T12:46

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 осудили пуски баллистических ракет КНДР, призвали к дальнейшим серьезным мерам со стороны Совбеза ООН, а от Пхеньяна потребовали вернуться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам саммита. Лидеры G7 "решительно" осудили "беспрецедентное количество незаконных" запусков Северной Кореей баллистических ракет как нарушение резолюций Совета безопасности ООН (СБ ООН) и потребовали от КНДР воздержаться от любых действий, которые бы дестабилизировали ситуацию в регионе, включая дальнейшие ядерные испытания или пуски баллистических ракет, так как они "подрывают региональную стабильность и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности". "На такие безрассудные действия должен быть дан быстрый, объединенный и энергичный международный ответ. Это должно включать в себя дальнейшие значительные меры, которые должны быть приняты Советом безопасности ООН", - говорится в документе. Страны G7 также подтвердили "непоколебимую приверженность" полной и проверяемой, необратимой денуклеаризации КНДР. "Мы обеспокоены решением Северной Кореи поставить во главу угла свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучие народа Северной Кореи. Мы призываем Северную Корею принять неоднократные предложения о диалоге, в том числе от Японии, США и Республики Корея", - заявили лидеры G7, также призвав Пхеньян "уважать права человека".

https://ria.ru/20230519/kndr-1872982925.html

https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пхеньян, япония, сша, оон, g7