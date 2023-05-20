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Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 20.05.2023
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10:39 20.05.2023 (обновлено: 12:46 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/kndr-1873086947.html
Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР
Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 20.05.2023
Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР
Лидеры стран G7 осудили пуски баллистических ракет КНДР, призвали к дальнейшим серьезным мерам со стороны Совбеза ООН, а от Пхеньяна потребовали вернуться к... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:39
2023-05-20T12:46
в мире
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 осудили пуски баллистических ракет КНДР, призвали к дальнейшим серьезным мерам со стороны Совбеза ООН, а от Пхеньяна потребовали вернуться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам саммита. Лидеры G7 "решительно" осудили "беспрецедентное количество незаконных" запусков Северной Кореей баллистических ракет как нарушение резолюций Совета безопасности ООН (СБ ООН) и потребовали от КНДР воздержаться от любых действий, которые бы дестабилизировали ситуацию в регионе, включая дальнейшие ядерные испытания или пуски баллистических ракет, так как они "подрывают региональную стабильность и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности". "На такие безрассудные действия должен быть дан быстрый, объединенный и энергичный международный ответ. Это должно включать в себя дальнейшие значительные меры, которые должны быть приняты Советом безопасности ООН", - говорится в документе. Страны G7 также подтвердили "непоколебимую приверженность" полной и проверяемой, необратимой денуклеаризации КНДР. "Мы обеспокоены решением Северной Кореи поставить во главу угла свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучие народа Северной Кореи. Мы призываем Северную Корею принять неоднократные предложения о диалоге, в том числе от Японии, США и Республики Корея", - заявили лидеры G7, также призвав Пхеньян "уважать права человека".
https://ria.ru/20230519/kndr-1872982925.html
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в мире, пхеньян, япония, сша, оон, g7
В мире, Пхеньян, Япония, США, ООН, G7
Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР

Лидеры G7 призвали к серьезным мерам со стороны Совбеза ООН в отношении КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 осудили пуски баллистических ракет КНДР, призвали к дальнейшим серьезным мерам со стороны Совбеза ООН, а от Пхеньяна потребовали вернуться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам саммита.
Лидеры G7 "решительно" осудили "беспрецедентное количество незаконных" запусков Северной Кореей баллистических ракет как нарушение резолюций Совета безопасности ООН (СБ ООН) и потребовали от КНДР воздержаться от любых действий, которые бы дестабилизировали ситуацию в регионе, включая дальнейшие ядерные испытания или пуски баллистических ракет, так как они "подрывают региональную стабильность и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".
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"На такие безрассудные действия должен быть дан быстрый, объединенный и энергичный международный ответ. Это должно включать в себя дальнейшие значительные меры, которые должны быть приняты Советом безопасности ООН", - говорится в документе.
Страны G7 также подтвердили "непоколебимую приверженность" полной и проверяемой, необратимой денуклеаризации КНДР.
"Мы обеспокоены решением Северной Кореи поставить во главу угла свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучие народа Северной Кореи. Мы призываем Северную Корею принять неоднократные предложения о диалоге, в том числе от Японии, США и Республики Корея", - заявили лидеры G7, также призвав Пхеньян "уважать права человека".
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