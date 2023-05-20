Лидеры "Большой семерки" осудили пуски баллистических ракет КНДР
Лидеры G7 призвали к серьезным мерам со стороны Совбеза ООН в отношении КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 осудили пуски баллистических ракет КНДР, призвали к дальнейшим серьезным мерам со стороны Совбеза ООН, а от Пхеньяна потребовали вернуться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам саммита.
Лидеры G7 "решительно" осудили "беспрецедентное количество незаконных" запусков Северной Кореей баллистических ракет как нарушение резолюций Совета безопасности ООН (СБ ООН) и потребовали от КНДР воздержаться от любых действий, которые бы дестабилизировали ситуацию в регионе, включая дальнейшие ядерные испытания или пуски баллистических ракет, так как они "подрывают региональную стабильность и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".
"На такие безрассудные действия должен быть дан быстрый, объединенный и энергичный международный ответ. Это должно включать в себя дальнейшие значительные меры, которые должны быть приняты Советом безопасности ООН", - говорится в документе.
Страны G7 также подтвердили "непоколебимую приверженность" полной и проверяемой, необратимой денуклеаризации КНДР.
"Мы обеспокоены решением Северной Кореи поставить во главу угла свои незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучие народа Северной Кореи. Мы призываем Северную Корею принять неоднократные предложения о диалоге, в том числе от Японии, США и Республики Корея", - заявили лидеры G7, также призвав Пхеньян "уважать права человека".