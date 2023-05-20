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Лидеры G7 заявили, что готовы строить стабильные отношения с Китаем - РИА Новости, 20.05.2023
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Лидеры G7 заявили, что готовы строить стабильные отношения с Китаем
Лидеры G7 заявили, что готовы строить стабильные отношения с Китаем - РИА Новости, 20.05.2023
Лидеры G7 заявили, что готовы строить стабильные отношения с Китаем
G7 ГОТОВЫ СТРОИТЬ СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ, ПРИЗНАЮТ ВАЖНОСТЬ ОТКРОВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ - КОММЮНИКЕ РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:14
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G7 ГОТОВЫ СТРОИТЬ СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ, ПРИЗНАЮТ ВАЖНОСТЬ ОТКРОВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ - КОММЮНИКЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ G7 НЕ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ КИТАЯ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА - КОММЮНИКЕ
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Варвара Скокшина
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Лидеры G7 заявили, что готовы строить стабильные отношения с Китаем

Лидеры G7 заявили, что их политические подходы не направлены против Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
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G7 ГОТОВЫ СТРОИТЬ СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ, ПРИЗНАЮТ ВАЖНОСТЬ ОТКРОВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ - КОММЮНИКЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ G7 НЕ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ КИТАЯ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА - КОММЮНИКЕ
 
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