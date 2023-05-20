Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы
Лидеры G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв бомбардировки Хиросимы
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщил МИД Японии.
"В качестве председателя пользуюсь историческим случаем саммита G7, вместе с другими лидерами собрались здесь, чтобы стремиться к миру без ядерного оружия", - написал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"С чувствами и состраданием мы должны внести вклад в память о жертвах Хиросимы и действовать ради мира – единственный бой, который стоит того, чтобы его вести", - гласит запись президента Франции Эммануэля Макрона.
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"Пусть истории музея напомнят всем нам о наших обязательствах построения мирного будущего. Давайте все вместе продолжим прогресс к дню, когда мы сможем наконец и навсегда освободить мир от ядерного оружия. Сохраним веру!", - написал президент США Джо Байден.
"Канада воздает должное многим потерянным жизням, невыразимому горю пострадавших от атомной бомбардировки (хибакуся) и безмерным страданиям народу Хиросимы и Нагасаки. Ваша история навсегда запечатлена в нашем коллективном сознании", - написал премьер Канады Джастин Трюдо на английском и французском языках.
"Это место вызывает непостижимые страдания. Сегодня здесь вместе с нашими партнерами мы подтверждаем обязательство защищать мир и свободу со всей решимостью. Ядерная война никогда не должна быть развязана", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Сегодня мы останавливаемся и остаемся в молитве. Сегодня мы помним, что тьма не восторжествовала. Сегодня мы вспоминаем прошлое, чтобы вместе строить будущее надежды", написала премьер-министр Италии Джорджи Мелони.
"Как сказал Шекспир, "волю дай отчаянью" - даже слова меркнут в ядерной вспышке. Нет слов, чтобы описать ужас и страдания народа Хиросимы и Нагасаки. Но мы можем от всего сердца, со всей нашей душой сказать – более никогда", - написал премьер Британии Риши Сунак.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.