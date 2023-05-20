https://ria.ru/20230520/khirosima-1873074131.html

Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Лидеры стран G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:12

2023-05-20T08:12

2023-05-20T08:12

в мире

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

фумио кисида

эммануэль макрон

джо байден

международное энергетическое агентство

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщил МИД Японии. "В качестве председателя пользуюсь историческим случаем саммита G7, вместе с другими лидерами собрались здесь, чтобы стремиться к миру без ядерного оружия", - написал премьер-министр Японии Фумио Кисида. "С чувствами и состраданием мы должны внести вклад в память о жертвах Хиросимы и действовать ради мира – единственный бой, который стоит того, чтобы его вести", - гласит запись президента Франции Эммануэля Макрона. "Канада воздает должное многим потерянным жизням, невыразимому горю пострадавших от атомной бомбардировки (хибакуся) и безмерным страданиям народу Хиросимы и Нагасаки. Ваша история навсегда запечатлена в нашем коллективном сознании", - написал премьер Канады Джастин Трюдо на английском и французском языках. "Это место вызывает непостижимые страдания. Сегодня здесь вместе с нашими партнерами мы подтверждаем обязательство защищать мир и свободу со всей решимостью. Ядерная война никогда не должна быть развязана", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Сегодня мы останавливаемся и остаемся в молитве. Сегодня мы помним, что тьма не восторжествовала. Сегодня мы вспоминаем прошлое, чтобы вместе строить будущее надежды", написала премьер-министр Италии Джорджи Мелони. "Как сказал Шекспир, "волю дай отчаянью" - даже слова меркнут в ядерной вспышке. Нет слов, чтобы описать ужас и страдания народа Хиросимы и Нагасаки. Но мы можем от всего сердца, со всей нашей душой сказать – более никогда", - написал премьер Британии Риши Сунак. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20230520/gandi-1873070886.html

https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), фумио кисида, эммануэль макрон, джо байден, международное энергетическое агентство, оон, g7, джастин трюдо, олаф шольц, джорджа мелони