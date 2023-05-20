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Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 20.05.2023
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08:12 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/khirosima-1873074131.html
Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы
Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 20.05.2023
Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы
Лидеры стран G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:12
2023-05-20T08:12
в мире
хиросима (префектура)
япония
нагасаки (город)
фумио кисида
эммануэль макрон
джо байден
международное энергетическое агентство
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщил МИД Японии. "В качестве председателя пользуюсь историческим случаем саммита G7, вместе с другими лидерами собрались здесь, чтобы стремиться к миру без ядерного оружия", - написал премьер-министр Японии Фумио Кисида. "С чувствами и состраданием мы должны внести вклад в память о жертвах Хиросимы и действовать ради мира – единственный бой, который стоит того, чтобы его вести", - гласит запись президента Франции Эммануэля Макрона. "Канада воздает должное многим потерянным жизням, невыразимому горю пострадавших от атомной бомбардировки (хибакуся) и безмерным страданиям народу Хиросимы и Нагасаки. Ваша история навсегда запечатлена в нашем коллективном сознании", - написал премьер Канады Джастин Трюдо на английском и французском языках. "Это место вызывает непостижимые страдания. Сегодня здесь вместе с нашими партнерами мы подтверждаем обязательство защищать мир и свободу со всей решимостью. Ядерная война никогда не должна быть развязана", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Сегодня мы останавливаемся и остаемся в молитве. Сегодня мы помним, что тьма не восторжествовала. Сегодня мы вспоминаем прошлое, чтобы вместе строить будущее надежды", написала премьер-министр Италии Джорджи Мелони. "Как сказал Шекспир, "волю дай отчаянью" - даже слова меркнут в ядерной вспышке. Нет слов, чтобы описать ужас и страдания народа Хиросимы и Нагасаки. Но мы можем от всего сердца, со всей нашей душой сказать – более никогда", - написал премьер Британии Риши Сунак. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
https://ria.ru/20230520/gandi-1873070886.html
https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html
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в мире, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), фумио кисида, эммануэль макрон, джо байден, международное энергетическое агентство, оон, g7, джастин трюдо, олаф шольц, джорджа мелони
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Нагасаки (город), Фумио Кисида, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Международное энергетическое агентство, ООН, G7, Джастин Трюдо, Олаф Шольц, Джорджа Мелони
Лидеры G7 посетили музей памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Лидеры G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв бомбардировки Хиросимы

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 оставили записи в книге мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщил МИД Японии.
"В качестве председателя пользуюсь историческим случаем саммита G7, вместе с другими лидерами собрались здесь, чтобы стремиться к миру без ядерного оружия", - написал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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"С чувствами и состраданием мы должны внести вклад в память о жертвах Хиросимы и действовать ради мира – единственный бой, который стоит того, чтобы его вести", - гласит запись президента Франции Эммануэля Макрона.
«
"Пусть истории музея напомнят всем нам о наших обязательствах построения мирного будущего. Давайте все вместе продолжим прогресс к дню, когда мы сможем наконец и навсегда освободить мир от ядерного оружия. Сохраним веру!", - написал президент США Джо Байден.
"Канада воздает должное многим потерянным жизням, невыразимому горю пострадавших от атомной бомбардировки (хибакуся) и безмерным страданиям народу Хиросимы и Нагасаки. Ваша история навсегда запечатлена в нашем коллективном сознании", - написал премьер Канады Джастин Трюдо на английском и французском языках.
"Это место вызывает непостижимые страдания. Сегодня здесь вместе с нашими партнерами мы подтверждаем обязательство защищать мир и свободу со всей решимостью. Ядерная война никогда не должна быть развязана", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Сегодня мы останавливаемся и остаемся в молитве. Сегодня мы помним, что тьма не восторжествовала. Сегодня мы вспоминаем прошлое, чтобы вместе строить будущее надежды", написала премьер-министр Италии Джорджи Мелони.
"Как сказал Шекспир, "волю дай отчаянью" - даже слова меркнут в ядерной вспышке. Нет слов, чтобы описать ужас и страдания народа Хиросимы и Нагасаки. Но мы можем от всего сердца, со всей нашей душой сказать – более никогда", - написал премьер Британии Риши Сунак.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
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В миреХиросима (префектура)ЯпонияНагасаки (город)Фумио КисидаЭммануэль МакронДжо БайденМеждународное энергетическое агентствоООНG7Джастин ТрюдоОлаф ШольцДжорджа Мелони
 
 
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