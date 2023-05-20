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Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек - РИА Новости, 20.05.2023
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12:35 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/kherson-1873098895.html
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек - РИА Новости, 20.05.2023
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, а также две бронемашины и три автомобиля, сообщило... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:35
2023-05-20T12:35
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, а также две бронемашины и три автомобиля, сообщило Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873083535.html
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россия, безопасность, украина
Россия, Безопасность, Украина
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек

Минобороны: потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, а также две бронемашины и три автомобиля, сообщило Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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