https://ria.ru/20230520/kherson-1873098895.html

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек - РИА Новости, 20.05.2023

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили более 30 человек

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, а также две бронемашины и три автомобиля, сообщило... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:35

2023-05-20T12:35

2023-05-20T12:35

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, а также две бронемашины и три автомобиля, сообщило Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230520/ukraina-1873083535.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина