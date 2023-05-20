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Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США - РИА Новости, 20.05.2023
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20:06 20.05.2023 (обновлено: 20:09 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/karlson-1873160037.html
Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США
Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США - РИА Новости, 20.05.2023
Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США
Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию, в ней говорится, что "Такер... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:06
2023-05-20T20:09
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию, в ней говорится, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах, пишет газета Hill. Отмечается, что комитет Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля. "Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер... Такер Карлсон остроумен, сообразителен и высмеивает всякую чушь... Такер разнесет Байдена на дебатах", - приводит газета слова из рекламы. Как пишет газета, сам Экстром заявил, что знает Карлсона "смутно" и что к нему "обратились с предложением сформировать" комитет еще до того, как Карлсон был уволен из Fox News. В начале мая газета Washington Post сообщила, что Карлсон рассматривает возможность стать модератором "альтернативного" форума кандидатов на выборы президента США в 2024 году от республиканцев. Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.
https://ria.ru/20230406/kennedi-1863356770.html
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в мире, сша, америка, россия, такер карлсон
В мире, США, Америка, Россия, Такер Карлсон
Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США

Hill: бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Такер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию, в ней говорится, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах, пишет газета Hill.
Отмечается, что комитет Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля.
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"Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер... Такер Карлсон остроумен, сообразителен и высмеивает всякую чушь... Такер разнесет Байдена на дебатах", - приводит газета слова из рекламы.
Как пишет газета, сам Экстром заявил, что знает Карлсона "смутно" и что к нему "обратились с предложением сформировать" комитет еще до того, как Карлсон был уволен из Fox News.
В начале мая газета Washington Post сообщила, что Карлсон рассматривает возможность стать модератором "альтернативного" форума кандидатов на выборы президента США в 2024 году от республиканцев.
Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.
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