https://ria.ru/20230520/karlson-1873160037.html

Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США

Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США - РИА Новости, 20.05.2023

Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США

Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию, в ней говорится, что "Такер... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:06

2023-05-20T20:06

2023-05-20T20:09

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию, в ней говорится, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах, пишет газета Hill. Отмечается, что комитет Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля. "Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер... Такер Карлсон остроумен, сообразителен и высмеивает всякую чушь... Такер разнесет Байдена на дебатах", - приводит газета слова из рекламы. Как пишет газета, сам Экстром заявил, что знает Карлсона "смутно" и что к нему "обратились с предложением сформировать" комитет еще до того, как Карлсон был уволен из Fox News. В начале мая газета Washington Post сообщила, что Карлсон рассматривает возможность стать модератором "альтернативного" форума кандидатов на выборы президента США в 2024 году от республиканцев. Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.

https://ria.ru/20230406/kennedi-1863356770.html

https://ria.ru/20230518/ssha-1872529512.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, америка, россия, такер карлсон