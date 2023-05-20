Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США
Hill: бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию, в ней говорится, что "Такер разнесет Байдена" в дебатах, пишет газета Hill.
Отмечается, что комитет Tucker PAC, финансируемый одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом, подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля.
"Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер... Такер Карлсон остроумен, сообразителен и высмеивает всякую чушь... Такер разнесет Байдена на дебатах", - приводит газета слова из рекламы.
Как пишет газета, сам Экстром заявил, что знает Карлсона "смутно" и что к нему "обратились с предложением сформировать" комитет еще до того, как Карлсон был уволен из Fox News.
В начале мая газета Washington Post сообщила, что Карлсон рассматривает возможность стать модератором "альтернативного" форума кандидатов на выборы президента США в 2024 году от республиканцев.
Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.