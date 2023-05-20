https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html

Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"

Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка" - РИА Новости, 20.05.2023

Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:35

2023-05-20T15:35

2023-05-20T17:11

россия

северный кавказ

ставропольский край

рамзан кадыров

владимир зеленский

владимир путин

g7

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка". В своем Telegram-канале он опубликовал совместное фото с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В него входят семь субъектов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ставропольский край. По его словам, ограничения не коснулись только Владимира Зеленского. "Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения", — добавил он. Накануне лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

россия

северный кавказ

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, северный кавказ, ставропольский край, рамзан кадыров, владимир зеленский, владимир путин, g7, чеченская республика (чечня)