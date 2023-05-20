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Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка" - РИА Новости, 20.05.2023
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15:35 20.05.2023 (обновлено: 17:11 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка" - РИА Новости, 20.05.2023
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:35
2023-05-20T17:11
россия
северный кавказ
ставропольский край
рамзан кадыров
владимир зеленский
владимир путин
g7
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка". В своем Telegram-канале он опубликовал совместное фото с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В него входят семь субъектов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ставропольский край. По его словам, ограничения не коснулись только Владимира Зеленского. "Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения", — добавил он. Накануне лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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россия, северный кавказ, ставропольский край, рамзан кадыров, владимир зеленский, владимир путин, g7, чеченская республика (чечня)
Россия, Северный Кавказ, Ставропольский край, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, G7, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"

Кадыров после заявления лидеров G7 рассказал, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка".
В своем Telegram-канале он опубликовал совместное фото с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В него входят семь субъектов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ставропольский край.
«

"Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях... У нас есть своя "семерка" — Северо-Кавказская. Накануне на встрече глав семи субъектов принят полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7, их лидеров, партнеров и сообщников", — написал Кадыров.

По его словам, ограничения не коснулись только Владимира Зеленского.
"Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения", — добавил он.
Накануне лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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РоссияСеверный КавказСтавропольский крайРамзан КадыровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинG7Чеченская республика (Чечня)
 
 
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