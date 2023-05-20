https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка" - РИА Новости, 20.05.2023
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:35
2023-05-20T15:35
2023-05-20T17:11
россия
северный кавказ
ставропольский край
рамзан кадыров
владимир зеленский
владимир путин
g7
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление лидеров G7 о намерении вводить новые санкции против России, отметил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка". В своем Telegram-канале он опубликовал совместное фото с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В него входят семь субъектов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ставропольский край. По его словам, ограничения не коснулись только Владимира Зеленского. "Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения", — добавил он. Накануне лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
россия
северный кавказ
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54836989c0c68a1133d33bab948f4139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный кавказ, ставропольский край, рамзан кадыров, владимир зеленский, владимир путин, g7, чеченская республика (чечня)
Россия, Северный Кавказ, Ставропольский край, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, G7, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"
Кадыров после заявления лидеров G7 рассказал, что на Северном Кавказе есть своя "семерка"