https://ria.ru/20230520/izvineniya-1873133027.html

Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню - РИА Новости, 20.05.2023

Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми и досадными слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:56

2023-05-20T16:56

2023-05-20T20:10

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми и досадными слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню.Он отметил, что Киев готов к диалогу и взаимному пониманию, но призвал к "уважению и взвешенности в высказываниях". По его словам, формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи церквей в обеих странах, звучит так: "Прощаем и просим прощения". Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА** — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, сторонники ОУН-УПА** совершили массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА**. Свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html

https://ria.ru/20230511/polsha-1871057522.html

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