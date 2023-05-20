https://ria.ru/20230520/izvineniya-1873133027.html
Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню - РИА Новости, 20.05.2023
Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми и досадными слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:56
2023-05-20T16:56
2023-05-20T20:10
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми и досадными слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню.Он отметил, что Киев готов к диалогу и взаимному пониманию, но призвал к "уважению и взвешенности в высказываниях". По его словам, формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи церквей в обеих странах, звучит так: "Прощаем и просим прощения". Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА** — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, сторонники ОУН-УПА** совершили массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА**. Свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенные в России экстремистские организации.
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в мире, украина, польша
Посол Украины в Варшаве осудил призывы Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины Зварич назвал призывы Польши извиниться за Волынскую резню неприемлемыми
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми и досадными слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню.
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"Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными", — написал Зварич на своей странице в Facebook*.
Он отметил, что Киев готов к диалогу и взаимному пониманию, но призвал к "уважению и взвешенности в высказываниях".
По его словам, формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи церквей в обеих странах, звучит так: "Прощаем и просим прощения".
Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины
Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН
-УПА
** — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, сторонники ОУН-УПА** совершили массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА**. Свои потери Киев оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада
приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенные в России экстремистские организации.
"Шансов все меньше". Польшу ждет катастрофа после падения Украины