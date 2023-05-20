https://ria.ru/20230520/izrail-1873066926.html

Израиль заявил об учете влияния России при оказании поддержки Украине

Израиль заявил об учете влияния России при оказании поддержки Украине - РИА Новости, 20.05.2023

Израиль заявил об учете влияния России при оказании поддержки Украине

Израиль морально поддерживает Украину, при этом учитывает влияние России на Ближнем Востоке и интересы еврейской общины в РФ, заявил глава израильского МИД Эли... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T04:42

2023-05-20T04:42

2023-05-20T05:04

в мире

израиль

бени ганц

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

биньямин нетаньяху

украина

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Израиль морально поддерживает Украину, при этом учитывает влияние России на Ближнем Востоке и интересы еврейской общины в РФ, заявил глава израильского МИД Эли Коэн. Глава израильского МИД подчеркнул, что Израиль - единственная страна Ближнего Востока, которая послала министра иностранных дел в Киев. "Совершенно очевидно, что мы поддерживаем позицию (Владимира - ред.) Зеленского относительного мирного соглашения, а также суверенитет и территориальную целостность Украины. Израильские и украинские солдаты в настоящее время совместно работают над развертыванием системы предупреждения о ракетах на Украине", - добавил Коэн. Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильская система раннего предупреждения о ракетном нападении может заработать в Киеве через один-два месяца. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. Еврейское агентство "Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы, ориентированные на израильские ценности. Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля 2022 года. В конце марта 2023 года Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение иска Минюста РФ о ликвидации еврейского агентства "Сохнут". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, в то же время выразив сожаление по поводу неконструктивной, по ее мнению, позиции Израиля в отношении России в последнее время.

https://ria.ru/20230502/repatriatsiya-1869041982.html

израиль

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в мире, израиль, бени ганц, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), биньямин нетаньяху, украина, россия