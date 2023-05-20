Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве
Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже практически принято
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страны Запада почти приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, военную помощь Украине окажут "в полном объеме", включая дальнобойные ракеты и авиацию.
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"Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения (Запада. — Прим. ред.). Я хочу, чтобы вы поняли это — страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16", — приводит слова Подоляка "24 канал".
Он отметил, что сейчас главной проблемой остается логистика. При этом советник главы офиса Зеленского пожаловался на медлительность, присущую евроатлантическому пространству в принятии коллективного решения. По его словам, Британия якобы передала Киеву ракеты Storm Shadow с дальностью не только 290 километров, но и 500, и то же самое должна сделать Франция. Подоляк подчеркнул, что в противном случае "это выглядит очень странно", так как только одна страна поставляет вооружение и доказывает, что "готова быть с Украиной до конца".
Как заявил ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, истребители F-16 сейчас не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.