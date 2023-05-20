https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1873116950.html

Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве

Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.05.2023

Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве

Страны Запада почти приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T14:38

2023-05-20T14:38

2023-05-20T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

f-16

михаил подоляк

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страны Запада почти приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.По его словам, военную помощь Украине окажут "в полном объеме", включая дальнобойные ракеты и авиацию.Он отметил, что сейчас главной проблемой остается логистика. При этом советник главы офиса Зеленского пожаловался на медлительность, присущую евроатлантическому пространству в принятии коллективного решения. По его словам, Британия якобы передала Киеву ракеты Storm Shadow с дальностью не только 290 километров, но и 500, и то же самое должна сделать Франция. Подоляк подчеркнул, что в противном случае "это выглядит очень странно", так как только одна страна поставляет вооружение и доказывает, что "готова быть с Украиной до конца".Как заявил ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, истребители F-16 сейчас не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

https://ria.ru/20230519/boepripasy-1872704817.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, f-16, михаил подоляк