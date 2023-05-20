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Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 20.05.2023 (обновлено: 15:19 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1873116950.html
Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве
Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве - РИА Новости, 20.05.2023
Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве
Страны Запада почти приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:38
2023-05-20T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
f-16
михаил подоляк
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страны Запада почти приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.По его словам, военную помощь Украине окажут "в полном объеме", включая дальнобойные ракеты и авиацию.Он отметил, что сейчас главной проблемой остается логистика. При этом советник главы офиса Зеленского пожаловался на медлительность, присущую евроатлантическому пространству в принятии коллективного решения. По его словам, Британия якобы передала Киеву ракеты Storm Shadow с дальностью не только 290 километров, но и 500, и то же самое должна сделать Франция. Подоляк подчеркнул, что в противном случае "это выглядит очень странно", так как только одна страна поставляет вооружение и доказывает, что "готова быть с Украиной до конца".Как заявил ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, истребители F-16 сейчас не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений. При этом президент страны Джо Байден в феврале исключал передачу ВСУ американских боевых самолетов, поскольку, по его словам, они им не нужны.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
https://ria.ru/20230519/boepripasy-1872704817.html
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в мире, украина, f-16, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16, Михаил Подоляк
Запад практически принял решение о передаче ВСУ F-16, заявили в Киеве

Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже практически принято

© AFP 2023 / MANJUNATH KIRANИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / MANJUNATH KIRAN
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страны Запада почти приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, военную помощь Украине окажут "в полном объеме", включая дальнобойные ракеты и авиацию.
«

"Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения (Запада. — Прим. ред.). Я хочу, чтобы вы поняли это — страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16", — приводит слова Подоляка "24 канал".

Он отметил, что сейчас главной проблемой остается логистика. При этом советник главы офиса Зеленского пожаловался на медлительность, присущую евроатлантическому пространству в принятии коллективного решения. По его словам, Британия якобы передала Киеву ракеты Storm Shadow с дальностью не только 290 километров, но и 500, и то же самое должна сделать Франция. Подоляк подчеркнул, что в противном случае "это выглядит очень странно", так как только одна страна поставляет вооружение и доказывает, что "готова быть с Украиной до конца".
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Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаF-16Михаил Подоляк
 
 
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