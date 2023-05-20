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В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18

В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18 - РИА Новости, 20.05.2023

В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18

Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:40

2023-05-20T15:40

2023-05-20T16:03

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сарагоса

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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской гвардии.По данным СМИ, крушение произошло в 12:10 (13:10 мск), когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В этот момент самолет по неизвестным причинам рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться, его немедленно доставили в больницу на медицинском вертолете.Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения истребителя, чтобы потушить спровоцированный им пожар, пишет газета.

сарагоса

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сарагоса, испания