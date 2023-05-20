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В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18 - РИА Новости, 20.05.2023
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15:40 20.05.2023 (обновлено: 16:03 20.05.2023)
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В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18
В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18 - РИА Новости, 20.05.2023
В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18
Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:40
2023-05-20T16:03
в мире
сарагоса
испания
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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской гвардии.По данным СМИ, крушение произошло в 12:10 (13:10 мск), когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В этот момент самолет по неизвестным причинам рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться, его немедленно доставили в больницу на медицинском вертолете.Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения истребителя, чтобы потушить спровоцированный им пожар, пишет газета.
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в мире, сарагоса, испания
В мире, Сарагоса, Испания
В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18

На авиабазе в Сарагосе рухнул истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kassie McDoleИстребитель F/A-18 Hornet ВВС Испании
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Испании - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kassie McDole
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской гвардии.
По данным СМИ, крушение произошло в 12:10 (13:10 мск), когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В этот момент самолет по неизвестным причинам рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться, его немедленно доставили в больницу на медицинском вертолете.
Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения истребителя, чтобы потушить спровоцированный им пожар, пишет газета.
 
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