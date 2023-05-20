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В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18
В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18 - РИА Новости, 20.05.2023
В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18
Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:40
2023-05-20T15:40
2023-05-20T16:03
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сарагоса
испания
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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo с ссылкой на источники в Гражданской гвардии.По данным СМИ, крушение произошло в 12:10 (13:10 мск), когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В этот момент самолет по неизвестным причинам рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться, его немедленно доставили в больницу на медицинском вертолете.Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения истребителя, чтобы потушить спровоцированный им пожар, пишет газета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сарагоса, испания
В мире, Сарагоса, Испания
В Испании рухнул истребитель-бомбардировщик F-18
На авиабазе в Сарагосе рухнул истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании
МАДРИД, 20 мая — РИА Новости.
Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе, сообщила газета El Mundo
с ссылкой на источники в Гражданской гвардии.
По данным СМИ, крушение произошло в 12:10 (13:10 мск), когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В этот момент самолет по неизвестным причинам рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться, его немедленно доставили в больницу на медицинском вертолете.
Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения истребителя, чтобы потушить спровоцированный им пожар, пишет газета.