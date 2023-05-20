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Биография Алексея Гуськова

Биография Алексея Гуськова - РИА Новости, 20.05.2023

Биография Алексея Гуськова

Актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Геннадьевич Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег (Польша). РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:40

2023-05-20T00:40

2023-05-20T00:40

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россия

алексей гуськов

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Актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Геннадьевич Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег (Польша). Когда ему исполнилось шесть лет, его семья переехала в Киев (Украина). Через год при исполнении служебных обязанностей трагически погиб отец, и мать воспитывала сына одна.После окончания школы Гуськов поехал в Москву, где с 1975 по 1979 год учился в Московском высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана).В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Виктора Монюкова.В этом же году дебютировал на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина в спектакле "Я – женщина" по пьесе Виктора Мережко.С 1986 по 1988 год – актер Театра на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной), с 1988 по 1991 – экспериментального театра "Детектив", с 1991 по 1994 год – Театра им. Н.В. Гоголя.В 1994 году вернулся в Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. С 2001 по 2010 год – актер МХАТ (с 2004 года – МХТ) имени А.П. Чехова. С 2011 года Алексей Гуськов играл в спектаклях Театра имени Евгения Вахтангова. Был занят в постановках Владимира Иванова "Люди как люди" по пьесе Максима Горького "Зыковы" (Антипа Зыков, 2011), "Обычное дело" по пьесе Рэя Куни (Дэвид Мортимер, 2012). В сентябре 2013 года был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Амадей" (Антонио Сальери), "Евгений Онегин" (Онегин). "Улыбнись нам, Господи" (Шмуле-Сендер), "Фальшивая нота" (Миллер). Занят также в аудиоспектакле-променаде "Вахтангов. Путь к Турандот" (Анатолий Луначарский). Алексей Гуськов также является актером кино.Дебютной работой стала роль Володи Климова в фильме "Личное дело судьи Ивановой" (1985). Среди первых успешных работ: "Дикий пляж" (1990), "Волкодав" (1991), "Классик" (1998). Популярность актеру принесла главная роль Никиты Голощекина в сериале Александра Митты "Граница. Таежный роман" (2000).Алексей Гуськов также снимался в фильмах и сериалах "Охота на изюбря" (2005), "Турецкий гамбит" (2005), "Отец" (2007), "Август. Восьмого" (2012), "Белая гвардия" (2012), "Тонкий лед" (2015), "Личность не установлена" (2017), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Серебряные коньки" (2020), "Седьмая симфония" (2021), "Актрисы" (2023) и др. Алексей Гуськов успешно занимается продюсерской деятельностью. Первая работа "Дорога в рай" (1993) была отмечена призом ФИПРЕССИ XI Венецианского фестиваля. Среди его работ на этом поприще многие ставшие известными фильмы: "Граница. Таежный роман" (2000), "Мусорщик" (2001), "Охота на изюбря" (2005) и др.Он также выступил продюсером анимационных фильмов "Носки большого города" (2000), "Незнайка на Луне" (1997) и "Незнайка на Луне – 2" (1999).С 1994 года был президентом анимационной кинокомпании F.A.F.Entertainment.В течение нескольких лет преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.Принимал участие в цикле Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского "Письма к тебе", где в его исполнении звучат фрагменты из эпистолярия композиторов.Алексей Гуськов – народный артист РФ (2007).Лауреат Государственной премии РФ (2001). Награжден орденами Дружбы (2013), Почета (2018), Почетной грамотой президента РФ (2021). Лауреат премии "Золотой орел" (2022) за роль дирижера Карла Элиасберга в сериале "Седьмая симфония". Женат вторым браком на актрисе Театра имени Вахтангова Лидии Вележевой. От первого брака – дочь Наталья. От второго брака есть два сына – Владимир, актер театра имени Маяковского, и Дмитрий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, алексей гуськов