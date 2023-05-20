https://ria.ru/20230520/gruziya-1873093514.html

Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией

Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией - РИА Новости, 20.05.2023

Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией

Политик, представляющий свой народ, не может быть против прямого авиасообщения, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:41

2023-05-20T11:41

2023-05-20T15:11

мария захарова

россия

грузия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872249392_43:0:3167:1757_1920x0_80_0_0_16ae9cfea61a46a6f192cb161cc6cbf5.jpg

МОСКВА 20 мая — РИА Новости. Политик, представляющий свой народ, не может быть против прямого авиасообщения, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику грузинской оппозицией восстановления запуска прямых рейсов между Москвой и Тбилиси. Некоторые политики в Грузии раскритиковали восстановление прямого авиасообщения с Россией, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки. Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники этого решения, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта. Росавиация в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. Президент России Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, грузия, политика