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Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией - РИА Новости, 20.05.2023
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11:41 20.05.2023 (обновлено: 15:11 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/gruziya-1873093514.html
Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией
Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией - РИА Новости, 20.05.2023
Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией
Политик, представляющий свой народ, не может быть против прямого авиасообщения, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:41
2023-05-20T15:11
мария захарова
россия
грузия
политика
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МОСКВА 20 мая — РИА Новости. Политик, представляющий свой народ, не может быть против прямого авиасообщения, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику грузинской оппозицией восстановления запуска прямых рейсов между Москвой и Тбилиси. Некоторые политики в Грузии раскритиковали восстановление прямого авиасообщения с Россией, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки. Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники этого решения, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта. Росавиация в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. Президент России Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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мария захарова, россия, грузия, политика
Мария Захарова, Россия, Грузия, Политика
Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией

Захарова заявила, что обычные граждане Грузии не могут быть против запуска авиасообщения

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси
Участники акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Участники акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА 20 мая — РИА Новости. Политик, представляющий свой народ, не может быть против прямого авиасообщения, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику грузинской оппозицией восстановления запуска прямых рейсов между Москвой и Тбилиси.
«
"Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах", — написала она в своем Telegram-канале.
Некоторые политики в Грузии раскритиковали восстановление прямого авиасообщения с Россией, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.
Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники этого решения, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта.
Грузинские журналисты и активисты ожидают в аэропорту Тбилиси прибытие рейса из России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста
19 мая, 12:53
Росавиация в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю.
Президент России Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
 
Мария ЗахароваРоссияГрузияПолитика
 
 
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