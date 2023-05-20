Захарова осудила протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией
Захарова заявила, что обычные граждане Грузии не могут быть против запуска авиасообщения
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Участники акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси
МОСКВА 20 мая — РИА Новости. Политик, представляющий свой народ, не может быть против прямого авиасообщения, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику грузинской оппозицией восстановления запуска прямых рейсов между Москвой и Тбилиси.
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"Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники этого решения, во время акции задержали шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти в здание аэропорта.
Росавиация в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю.
Президент России Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.