https://ria.ru/20230520/gosdolg-1873102781.html

Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах

Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах - РИА Новости, 20.05.2023

Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах

Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с проблемами в вопросе госдолга в ряде стран и заявили о срочности преодоления долговой уязвимости, говорится в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:54

2023-05-20T12:54

2023-05-20T12:54

в мире

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с проблемами в вопросе госдолга в ряде стран и заявили о срочности преодоления долговой уязвимости, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития", - сообщается в итоговом заявлении. Кроме того, G7 отмечают, что государства со средним или низким уровнем дохода непропорционально по сравнению с другими странами страдают от глобальных вызовов. Лидеры G7 подчеркнули срочную необходимость решения вопросов с госдолгом и поддерживают усилия по внедрению общей основы для обращения с долгом, выходящую за пределы инициативы Всемирного банка по приостановке обслуживания долга. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения по поводу госдолга США, нынешний потолок которого составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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