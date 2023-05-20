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Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах - РИА Новости, 20.05.2023
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12:54 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/gosdolg-1873102781.html
Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах
Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах - РИА Новости, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах
Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с проблемами в вопросе госдолга в ряде стран и заявили о срочности преодоления долговой уязвимости, говорится в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:54
2023-05-20T12:54
в мире
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с проблемами в вопросе госдолга в ряде стран и заявили о срочности преодоления долговой уязвимости, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития", - сообщается в итоговом заявлении. Кроме того, G7 отмечают, что государства со средним или низким уровнем дохода непропорционально по сравнению с другими странами страдают от глобальных вызовов. Лидеры G7 подчеркнули срочную необходимость решения вопросов с госдолгом и поддерживают усилия по внедрению общей основы для обращения с долгом, выходящую за пределы инициативы Всемирного банка по приостановке обслуживания долга. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения по поводу госдолга США, нынешний потолок которого составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
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в мире, g7
В мире, G7
Страны "Большой семерки" озабочены проблемой госдолга в некоторых странах

Страны G7 выразили в коммюнике озабоченность проблемой госдолга в некоторых странах

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с проблемами в вопросе госдолга в ряде стран и заявили о срочности преодоления долговой уязвимости, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития", - сообщается в итоговом заявлении.
Кроме того, G7 отмечают, что государства со средним или низким уровнем дохода непропорционально по сравнению с другими странами страдают от глобальных вызовов.
Лидеры G7 подчеркнули срочную необходимость решения вопросов с госдолгом и поддерживают усилия по внедрению общей основы для обращения с долгом, выходящую за пределы инициативы Всемирного банка по приостановке обслуживания долга.
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Большая семерка" вляпалась в историю
Вчера, 08:00
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден намерен раньше покинуть ужин лидеров G7 на фоне сложностей с достижением соглашения по поводу госдолга США, нынешний потолок которого составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
 
В миреG7
 
 
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