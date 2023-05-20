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Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США - РИА Новости, 20.05.2023
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США
Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:13
2023-05-20T04:13
2023-05-20T04:13
в мире
сша
джо байден
g7
попытки изменить потолок госдолга сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес здесь, на саммите G7. Ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность в зале", - сказал Салливан, комментируя неразрешенность ситуации вокруг достижения предела госдолга США и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.При этом он добавил, что президент Джо Байден по-прежнему уверен в возможности достижения "хороших результатов", которые позволят стране избежать дефолта.
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в мире, сша, джо байден, g7, попытки изменить потолок госдолга сша, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, G7, Попытки изменить потолок госдолга США, Джейк Салливан
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США
Белый дом: Байден уверен в достижении хороших результатов по ситуации с потолком госдолга