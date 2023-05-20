Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/gosdolg-1873065951.html
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США - РИА Новости, 20.05.2023
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США
Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:13
2023-05-20T04:13
в мире
сша
джо байден
g7
попытки изменить потолок госдолга сша
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_942e1200942d29e64f5fa71c58f01f18.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес здесь, на саммите G7. Ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность в зале", - сказал Салливан, комментируя неразрешенность ситуации вокруг достижения предела госдолга США и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.При этом он добавил, что президент Джо Байден по-прежнему уверен в возможности достижения "хороших результатов", которые позволят стране избежать дефолта.
https://ria.ru/20230517/gosdolg-1872287025.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_092268aee4fb6f75e62922177c580633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, g7, попытки изменить потолок госдолга сша, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, G7, Попытки изменить потолок госдолга США, Джейк Салливан
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США

Белый дом: Байден уверен в достижении хороших результатов по ситуации с потолком госдолга

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес здесь, на саммите G7. Ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность в зале", - сказал Салливан, комментируя неразрешенность ситуации вокруг достижения предела госдолга США и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Саммит США, Австралии, Индии и Японии отменили из-за ситуации с госдолгом
17 мая, 04:58
При этом он добавил, что президент Джо Байден по-прежнему уверен в возможности достижения "хороших результатов", которые позволят стране избежать дефолта.
 
В миреСШАДжо БайденG7Попытки изменить потолок госдолга СШАДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала