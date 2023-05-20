https://ria.ru/20230520/gosdolg-1873065951.html

Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США

Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США - РИА Новости, 20.05.2023

Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США

Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T04:13

2023-05-20T04:13

2023-05-20T04:13

в мире

сша

джо байден

g7

попытки изменить потолок госдолга сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес здесь, на саммите G7. Ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность в зале", - сказал Салливан, комментируя неразрешенность ситуации вокруг достижения предела госдолга США и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.При этом он добавил, что президент Джо Байден по-прежнему уверен в возможности достижения "хороших результатов", которые позволят стране избежать дефолта.

https://ria.ru/20230517/gosdolg-1872287025.html

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в мире, сша, джо байден, g7, попытки изменить потолок госдолга сша, джейк салливан