Власти Гагаузии обвинили Молдавию во вмешательстве в выборы
Глава Гагаузии Влах: власти Молдавии нарушили законодательство, вмешавшись в выборы
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Избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Действующий башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что центральные власти Молдавии нарушили законодательство, пытаясь вмешаться в избирательный процесс выборов главы автономии, которая обладает особым статусом.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. В пятницу в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии, и процедура проходит в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.
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"Власти страны нарушили законодательство, когда пытались и пытаются вмешаться в избирательный процесс Гагаузии. Надо вернуть власти Молдовы в правовое поле и убедить следовать букве закона, не нарушая законодательство ни Гагаузии, ни Молдавии", - сказала Влах в интервью гагаузскому телеканалу GRT.
По ее словам, за избирательные процессы в Гагаузии, за организацию и проведение выборов отвечает Избирательная комиссия Гагаузской автономии, и именно она дает оценку избирательному процессу.
"ЦИК Молдовы не имеет право вмешиваться. А ЦИК Гагаузии вел себя корректно, в рамках законодательства автономии", - подчеркнула башкан.
По мнению Влах, нынешняя избирательная кампания по выборам главы автономии была беспрецедентной в истории независимости Молдавии.
"За все 30 лет, сколько существует Республика Молдова и Гагаузская автономия в составе РМ, сколько избирались башканы Гагаузии, такой атаки и давления со стороны республиканских властей не было. В период избирательной кампании проходили обыски у представителей тех или иных кандидатов. Но самое жесткое давление оказывалось на членов Избирательной комиссии Гагаузии", - отметила Влах.
Глава Гагаузии заявила, что нынешняя избирательная кампания - не первая, куда президент страны Майя Санду и ее команда вмешивается. По ее мнению, Санду стоит "признать свои ошибки и начать работать по-другому с Гагаузией", уважая закон, в том числе автономии, и ведя полноценный двусторонний диалог с регионом.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.