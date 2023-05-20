https://ria.ru/20230520/gagauziya-1873170719.html

Власти Гагаузии обвинили Молдавию во вмешательстве в выборы

Власти Гагаузии обвинили Молдавию во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 20.05.2023

Власти Гагаузии обвинили Молдавию во вмешательстве в выборы

Действующий башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что центральные власти Молдавии нарушили законодательство, пытаясь вмешаться в избирательный процесс... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:21

2023-05-20T22:21

2023-05-20T22:21

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

ирина влах

майя санду

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Действующий башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что центральные власти Молдавии нарушили законодательство, пытаясь вмешаться в избирательный процесс выборов главы автономии, которая обладает особым статусом. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. В пятницу в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии, и процедура проходит в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. По ее словам, за избирательные процессы в Гагаузии, за организацию и проведение выборов отвечает Избирательная комиссия Гагаузской автономии, и именно она дает оценку избирательному процессу. "ЦИК Молдовы не имеет право вмешиваться. А ЦИК Гагаузии вел себя корректно, в рамках законодательства автономии", - подчеркнула башкан. По мнению Влах, нынешняя избирательная кампания по выборам главы автономии была беспрецедентной в истории независимости Молдавии. "За все 30 лет, сколько существует Республика Молдова и Гагаузская автономия в составе РМ, сколько избирались башканы Гагаузии, такой атаки и давления со стороны республиканских властей не было. В период избирательной кампании проходили обыски у представителей тех или иных кандидатов. Но самое жесткое давление оказывалось на членов Избирательной комиссии Гагаузии", - отметила Влах. Глава Гагаузии заявила, что нынешняя избирательная кампания - не первая, куда президент страны Майя Санду и ее команда вмешивается. По ее мнению, Санду стоит "признать свои ошибки и начать работать по-другому с Гагаузией", уважая закон, в том числе автономии, и ведя полноценный двусторонний диалог с регионом. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230518/gagauziya-1872588127.html

https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872483165.html

гагаузия

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кишинев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, ирина влах, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз