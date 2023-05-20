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"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию - РИА Новости, 20.05.2023
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10:33 20.05.2023 (обновлено: 12:46 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/g7-1873086203.html
"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию
"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию
Страны G7 намерены ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным усилением экономической безопасности, чтобы справиться с текущим энергетическим... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:33
2023-05-20T12:46
экономика
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 намерены ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным усилением экономической безопасности, чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом, говорится в принятом в Хиросиме коммюнике по итогам саммита."Для того, чтобы решить проблемы нынешнего энергетического кризиса... и достичь нашей общей цели нулевой эмиссии самое позднее к 2050 году, мы подчеркиваем реальную и срочную необходимость и возможность ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным повышением энергетической безопасности", - говорится в заявлении.Кроме того, страны заявили, что приглашают Международное энергетическое агентство дать рекомендации до конца года по способам диверсификации поставок энергии и критически важных минералов, также как и по производству чистой энергии.G7 подтвердили приверженность достижения полностью или преимущественно декарбонизации энергетического сектора к 2030 году.
https://ria.ru/20230520/status-1873085863.html
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экономика, g7
Экономика, G7
"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию

G7 ускорит переход на чистую энергию, чтобы справиться с энергетическим кризисом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВетрогенераторы
Ветрогенераторы - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Ветрогенераторы. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 намерены ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным усилением экономической безопасности, чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом, говорится в принятом в Хиросиме коммюнике по итогам саммита.
"Для того, чтобы решить проблемы нынешнего энергетического кризиса... и достичь нашей общей цели нулевой эмиссии самое позднее к 2050 году, мы подчеркиваем реальную и срочную необходимость и возможность ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным повышением энергетической безопасности", - говорится в заявлении.
Кроме того, страны заявили, что приглашают Международное энергетическое агентство дать рекомендации до конца года по способам диверсификации поставок энергии и критически важных минералов, также как и по производству чистой энергии.
G7 подтвердили приверженность достижения полностью или преимущественно декарбонизации энергетического сектора к 2030 году.
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