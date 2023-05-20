https://ria.ru/20230520/g7-1873086203.html

"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию

"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию - РИА Новости, 20.05.2023

"Большая семерка" ускорит переход на чистую энергию

Страны G7 намерены ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным усилением экономической безопасности, чтобы справиться с текущим энергетическим... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:33

2023-05-20T10:33

2023-05-20T12:46

экономика

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 намерены ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным усилением экономической безопасности, чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом, говорится в принятом в Хиросиме коммюнике по итогам саммита."Для того, чтобы решить проблемы нынешнего энергетического кризиса... и достичь нашей общей цели нулевой эмиссии самое позднее к 2050 году, мы подчеркиваем реальную и срочную необходимость и возможность ускорить переход на чистые виды энергии с одновременным повышением энергетической безопасности", - говорится в заявлении.Кроме того, страны заявили, что приглашают Международное энергетическое агентство дать рекомендации до конца года по способам диверсификации поставок энергии и критически важных минералов, также как и по производству чистой энергии.G7 подтвердили приверженность достижения полностью или преимущественно декарбонизации энергетического сектора к 2030 году.

https://ria.ru/20230520/status-1873085863.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, g7