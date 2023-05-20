https://ria.ru/20230520/g7-1873062643.html

G7 планирует создать механизм по противодействию экономическому принуждению

G7 планирует создать механизм по противодействию экономическому принуждению - РИА Новости, 20.05.2023

G7 планирует создать механизм по противодействию экономическому принуждению

G7 собирается создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению, следует из пресс-релиза правительства Великобритании. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T02:14

2023-05-20T02:14

2023-05-20T02:17

великобритания

риши сунак

g7

китай

хиросима (префектура)

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. G7 собирается создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению, следует из пресс-релиза правительства Великобритании. Как отмечается, эта платформа будет рассматривать пагубное использование экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. "Например, Китай недавно использовал свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры", - говорится в пресс-релизе. Новая платформа станет основным форумом для координации действий G7 в ответ на экономическое принуждение в случае его возникновения. Также отмечается, что премьер Великобритании Риши Сунак на саммите G7 будет призывать к координации ответных мер "на несправедливую и принудительную торговую практику". Ранее агентство Блумберг передавало, что страны "Большой семерки" (G7) намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" проходит 19-21 мая в Хиросиме.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873043707.html

великобритания

китай

хиросима (префектура)

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великобритания, риши сунак, g7, китай, хиросима (префектура), в мире