https://ria.ru/20230520/fotoarkhiv-1872602760.html

Как западные звезды гостили в СССР: архивные фото с ММКФ

Как западные звезды гостили в СССР: архивные фото с ММКФ - РИА Новости, 20.05.2023

Как западные звезды гостили в СССР: архивные фото с ММКФ

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:33

2023-05-20T05:33

2023-05-20T05:33

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.В архиве есть редкие фотографии, запечатлевшие визиты в Советский Союз зарубежных звезд. Их приезд становился настоящим событием. Популярных актеров театра и кино можно было увидеть на мероприятиях Международного Московского кинофестиваля.Впервые Советский кинофестиваль в Москве провели в 1935 году, в 1941-м он прекратил свою работу, а в 1959-м был возобновлен по инициативе Екатерины Фурцевой под названием ММКФ. Гостями смотра в разные годы становились Элизабет Тейлор, Жан Маре, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Роберт Де Ниро и многие другие звезды.На первой фотографии: IV Московский международный кинофестиваль. Итальянская актриса Софи Лорен с мужем Карло Понти на открытии Дня кино в Зеленом театре в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Фото Бориса Кауфмана.Софи Лорен впервые посетила СССР в 1965 году, когда на ММКФ был представлен фильм Витторио де Сика "Брак по-итальянски". Тогда жюри смотра присудило ей приз за лучшую женскую роль. Завершился фестиваль официальным закрытием во Дворце съездов и торжественным приемом в Георгиевском зале Кремля. По воспоминаниям очевидцев, Лорен свободно гуляла по центру Москвы и не отказывала желавшим сделать с ней фотографию на память.Советская киноактриса Тамара Макарова и немецкий актер театра и кино Эрвин Гешоннек во время прогулки на теплоходе по Клязьминскому водохранилищу в дни проведения IV Московского международного кинофестиваля. Фото Бориса Кауфмана.Гостем IV Московского международного кинофестиваля, проходившего в июле 1965 года, стал и немецкий актер Эрвин Гешоннек. У артиста удивительная биография: в 1933 году он эмигрировал в Советский Союз, был выслан оттуда в 1938-м, провел шесть лет в немецких концентрационных лагерях и стал одним из немногих выживших во время атаки британских королевских ВВС на корабль “Кап Аркона”, который фашисты использовали, как плавучую тюрьму. Затем Гешоннек успешно работал в театре и кино в Восточной Германии.Он несколько раз входил в состав жюри ММКФ и приезжал в СССР. Летчик-космонавт Юрий Гагарин во время встречи с участниками II Московского международного кинофестиваля в министерстве культуры СССР. В первом ряду итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариса Мерлини (справа). Фото Бориса Кауфмана.В 1961 году ММКФ посетила актриса Джина Лоллобриджида, пожелавшая познакомиться с первым космонавтом Юрием Гагариным, совсем недавно совершившим первый полет в космос. Об этом итальянка попросила министра культуры Екатерину Фурцеву. Гагарин стал специальным гостем кинофестиваля и приветствовал приглашенных звезд. Камера Бориса Кауфмана запечатлела неподдельное восхищение, с которым Лоллобриджида смотрела на Юрия Алексеевича.

https://ria.ru/20230513/fotoarkhiv-1871261295.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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