Рейтинг@Mail.ru
У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/f-16-1873170154.html
У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони
У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони - РИА Новости, 20.05.2023
У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони
Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину, но может принять участие в обучении их пилотов по договоренности с союзниками, заявила... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:13
2023-05-20T22:13
в мире
украина
италия
россия
джорджа мелони
сергей лавров
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
РИМ, 20 мая – РИА Новости. Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину, но может принять участие в обучении их пилотов по договоренности с союзниками, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/katastrofa-1873122825.html
украина
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, сергей лавров, джо байден, нато, g7, f-16
В мире, Украина, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, G7, F-16
У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони

Премьер Мелони: у Италии нет F-16 для Украины, но она может рассмотреть обучение пилотов

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 мая – РИА Новости. Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину, но может принять участие в обучении их пилотов по договоренности с союзниками, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«
"Италия не располагает F-16 и поэтому мы с трудом сможем принять участие в этом проекте (поставке истребителей Украине). То, что следует рассмотреть, и сделать это следует вместе с союзниками, это возможное обучение украинских пилотов. Это решение мы еще не приняли, идет обсуждение этого с союзниками", - сказала Мелони перед отъездом с саммита "Большой семерки" в Японии. Трансляцию ее пресс-конференции вел YouTube-канал правительственного Дворца Киджи.
Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Как у Гитлера: Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе на фронте
Вчера, 15:40
 
В миреУкраинаИталияРоссияДжорджа МелониСергей ЛавровДжо БайденНАТОG7F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала