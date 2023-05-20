У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони
Премьер Мелони: у Италии нет F-16 для Украины, но она может рассмотреть обучение пилотов
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
РИМ, 20 мая – РИА Новости. Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину, но может принять участие в обучении их пилотов по договоренности с союзниками, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«
"Италия не располагает F-16 и поэтому мы с трудом сможем принять участие в этом проекте (поставке истребителей Украине). То, что следует рассмотреть, и сделать это следует вместе с союзниками, это возможное обучение украинских пилотов. Это решение мы еще не приняли, идет обсуждение этого с союзниками", - сказала Мелони перед отъездом с саммита "Большой семерки" в Японии. Трансляцию ее пресс-конференции вел YouTube-канал правительственного Дворца Киджи.
Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".