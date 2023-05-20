https://ria.ru/20230520/f-16-1873170154.html

У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони

У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони - РИА Новости, 20.05.2023

У Италии нет истребителей для Украины, заявила премьер Мелони

Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину, но может принять участие в обучении их пилотов по договоренности с союзниками, заявила... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:13

2023-05-20T22:13

2023-05-20T22:13

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РИМ, 20 мая – РИА Новости. Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину, но может принять участие в обучении их пилотов по договоренности с союзниками, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/katastrofa-1873122825.html

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италия

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Наталья Макарова

в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, сергей лавров, джо байден, нато, g7, f-16