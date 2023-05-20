Рейтинг@Mail.ru
Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 20.05.2023 (обновлено: 16:33 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/f-16-1873129559.html
Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ
Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2023
Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ
Украина надеется получить истребители F-16 уже этой осенью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:29
2023-05-20T16:33
украина
россия
сша
сергей лавров
джейк салливан
владимир зеленский
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украина надеется получить истребители F-16 уже этой осенью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. Отмечается, что истребители не будут применяться в рамках ожидаемого контрнаступления Киева, однако скорость, с которой принимаются решения об их поставке, "головокружительна". Как заявил ранее в субботу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Портал Yahoo News со ссылкой на оценки американских военных писал, что украинским пилотам потребуется порядка 4 месяцев для обучения пилотированию F-16, что значительно меньше сроков, озвученных ранее Пентагоном. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, g7, f-16
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО, G7, F-16
Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ

Washington Post: Киев надеется получить истребители F-16 в конце сентября - начале октября

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украина надеется получить истребители F-16 уже этой осенью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.
«
"Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро... я полагаю, что в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", - приводит газета слова Сака.
Отмечается, что истребители не будут применяться в рамках ожидаемого контрнаступления Киева, однако скорость, с которой принимаются решения об их поставке, "головокружительна".
Как заявил ранее в субботу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
Вчера, 08:00
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Портал Yahoo News со ссылкой на оценки американских военных писал, что украинским пилотам потребуется порядка 4 месяцев для обучения пилотированию F-16, что значительно меньше сроков, озвученных ранее Пентагоном.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В Белом доме назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением
Вчера, 04:34
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДжейк СалливанВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАНАТОG7F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала