Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ
Washington Post: Киев надеется получить истребители F-16 в конце сентября - начале октября
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украина надеется получить истребители F-16 уже этой осенью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.
«
"Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро... я полагаю, что в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", - приводит газета слова Сака.
Отмечается, что истребители не будут применяться в рамках ожидаемого контрнаступления Киева, однако скорость, с которой принимаются решения об их поставке, "головокружительна".
Как заявил ранее в субботу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Портал Yahoo News со ссылкой на оценки американских военных писал, что украинским пилотам потребуется порядка 4 месяцев для обучения пилотированию F-16, что значительно меньше сроков, озвученных ранее Пентагоном.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".