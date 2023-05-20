https://ria.ru/20230520/f-16-1873129559.html

Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ

Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2023

Украина надеется получить F-16 осенью, пишут СМИ

Украина надеется получить истребители F-16 уже этой осенью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:29

2023-05-20T16:29

2023-05-20T16:33

украина

россия

сша

сергей лавров

джейк салливан

владимир зеленский

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украина надеется получить истребители F-16 уже этой осенью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. Отмечается, что истребители не будут применяться в рамках ожидаемого контрнаступления Киева, однако скорость, с которой принимаются решения об их поставке, "головокружительна". Как заявил ранее в субботу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Портал Yahoo News со ссылкой на оценки американских военных писал, что украинским пилотам потребуется порядка 4 месяцев для обучения пилотированию F-16, что значительно меньше сроков, озвученных ранее Пентагоном. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, g7, f-16