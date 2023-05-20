https://ria.ru/20230520/f-16-1873056528.html

СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16

СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16 - РИА Новости, 20.05.2023

СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16

США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:31

2023-05-20T00:31

2023-05-20T02:31

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f-16

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.Как сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США, президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что условия обучения украинских пилотов управлению F-16 будут выработаны в ближайшие недели.Позиция ПентагонаМинистерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщила ранее газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято.Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.В апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявлял, что Вашингтону понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения."Не подходят Украине"Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.Истребители четвертого поколения, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности полностью уступают передовым системам противовоздушной обороны, таким как российские системы С-400, предупредил он.По словам ветерана, истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто "перехитрить" их системы наведения. Венейбл отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у таких вылетов "нет шансов на успех".

https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1873044546.html

https://ria.ru/20230519/istrebiteli-1872991787.html

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в мире, украина, сша, джо байден, марк рютте, пентагон, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф»