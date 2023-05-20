Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16 - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 20.05.2023 (обновлено: 02:31 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/f-16-1873056528.html
СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16
СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16 - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16
США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:31
2023-05-20T02:31
в мире
украина
сша
джо байден
марк рютте
пентагон
вооруженные силы украины
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441372_0:142:3134:1905_1920x0_80_0_0_787332561e2136708df6637870c1786e.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.Как сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США, президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что условия обучения украинских пилотов управлению F-16 будут выработаны в ближайшие недели.Позиция ПентагонаМинистерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщила ранее газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято.Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.В апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявлял, что Вашингтону понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения."Не подходят Украине"Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.Истребители четвертого поколения, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности полностью уступают передовым системам противовоздушной обороны, таким как российские системы С-400, предупредил он.По словам ветерана, истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто "перехитрить" их системы наведения. Венейбл отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у таких вылетов "нет шансов на успех".
https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1873044546.html
https://ria.ru/20230519/istrebiteli-1872991787.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441372_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7674de73da60bb0401f1b3a9314de02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, марк рютте, пентагон, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Украина, США, Джо Байден, Марк Рютте, Пентагон, Вооруженные силы Украины, F-16, С-400 «Триумф»
СМИ: США и союзники планируют предоставить Украине F-16

NBC: США и союзники планируют передать Украине истребители F-16 Falcon

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также кто именно предоставит их ВСУ.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16
7 мая, 19:51
Как сообщала журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США, президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что условия обучения украинских пилотов управлению F-16 будут выработаны в ближайшие недели.

Позиция Пентагона

Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами, сообщила ранее газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. В то же время, по данным источника, решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято.
Как уточняет издание, высокопоставленные представители Пентагона неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений на текущем этапе конфликта и указывали, что на первых местах по приоритетности находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Дорого заплатишь". Зеленского предупредили о логистическом кошмаре ВСУ
Вчера, 21:30
В апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявлял, что Вашингтону понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения.

"Не подходят Украине"

Американские истребители F-16 не могут преодолеть российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине, такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.
Истребители четвертого поколения, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности полностью уступают передовым системам противовоздушной обороны, таким как российские системы С-400, предупредил он.
По словам ветерана, истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто "перехитрить" их системы наведения. Венейбл отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у таких вылетов "нет шансов на успех".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
СМИ: Запад несколько месяцев будет учить украинских пилотов летать на F-16
Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденМарк РюттеПентагонВооруженные силы УкраиныF-16С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала