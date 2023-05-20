Рейтинг@Mail.ru
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/elektrichka-1873064896.html
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков - РИА Новости, 20.05.2023
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков
Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:28
2023-05-20T03:28
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861931816_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_00b88835c4964116c7005262be8ec0ad.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Вблизи станции "Щербинка" поездом №6369 сообщением "Царицыно-Львовская" смертельно травмированы двое несовершеннолетних... Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным СК, поезд сбил девушек в пятницу вечером. Следователи изучат условия проживания и обучения погибших.
https://ria.ru/20230517/dtp-1872333872.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861931816_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_9395754a01c12828e147a011e65aa82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков

На станции "Щербинка" в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации на улице в Москве
Автомобиль реанимации на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автомобиль реанимации на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Вблизи станции "Щербинка" поездом №6369 сообщением "Царицыно-Львовская" смертельно травмированы двое несовершеннолетних... Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре
17 мая, 11:31
По данным СК, поезд сбил девушек в пятницу вечером. Следователи изучат условия проживания и обучения погибших.
 
РоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала