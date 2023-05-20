https://ria.ru/20230520/elektrichka-1873064896.html

На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков

На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков - РИА Новости, 20.05.2023

На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков

Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:28

2023-05-20T03:28

2023-05-20T03:28

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Вблизи станции "Щербинка" поездом №6369 сообщением "Царицыно-Львовская" смертельно травмированы двое несовершеннолетних... Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным СК, поезд сбил девушек в пятницу вечером. Следователи изучат условия проживания и обучения погибших.

https://ria.ru/20230517/dtp-1872333872.html

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