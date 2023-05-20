https://ria.ru/20230520/elektrichka-1873064896.html
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков - РИА Новости, 20.05.2023
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков
Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:28
2023-05-20T03:28
2023-05-20T03:28
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции "Щербинка" в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Вблизи станции "Щербинка" поездом №6369 сообщением "Царицыно-Львовская" смертельно травмированы двое несовершеннолетних... Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным СК, поезд сбил девушек в пятницу вечером. Следователи изучат условия проживания и обучения погибших.
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На московской станции "Щербинка" электричка сбила насмерть двух подростков
На станции "Щербинка" в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек