https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873109363.html
Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности
Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности - РИА Новости, 20.05.2023
Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии анонсировала новую стратегию ЕС в области экономической безопасности, которую ЕК намерена РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:13
2023-05-20T13:13
2023-05-20T13:13
в мире
япония
китай
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
g7
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии анонсировала новую стратегию ЕС в области экономической безопасности, которую ЕК намерена представить на обсуждение странам сообщества в июне. "Мы должны осознавать риск превращения взаимозависимостей в оружие. В следующем месяце Еврокомиссия предложит стратегию экономической безопасности. Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для обеспечения нашей экономической безопасности", - сказала она на сессии, посвященной устойчивости и безопасности в области экономики. Текст выступления распространила пресс-служба ЕК. Она также поддержала необходимость усиления координации и снижения рисков в сфере экономического взаимодействия, но призвала избегать отказа от выгодного сотрудничества. "Мы должны оставаться скоординированными, поскольку фрагментация обходится дорого, и нам нужна предсказуемость для нашего бизнеса. Поэтому наш общий ответ: снижение рисков, но не размежевание", - пояснила фон дер Ляйен. Она также приветствовала принятые лидерами стран G7 в Японии решения по укреплению экономической устойчивости и безопасности. Ранее глава ЕК в своей речи по отношениям Евросоюза с Китаем заявляла, что Еврокомиссия предложит ограничить европейские инвестиции в развитие технологий в третьих странах, которые в будущем могут представлять угрозу для безопасности стран союза. Она поясняла, что речь идет о разработке целевого инструмента для исходящих европейских инвестиций в чувствительные технологии, которые могут привести к развитию военного потенциала, представляющего угрозу для нацбезопасности ЕС.
https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873081914.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, g7
В мире, Япония, Китай, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, G7
Глава ЕК в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности
Глава ЕК на G7 заявила, что в июне представит стратегию ЕС по экономической безопасности
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии анонсировала новую стратегию ЕС в области экономической безопасности, которую ЕК намерена представить на обсуждение странам сообщества в июне.
"Мы должны осознавать риск превращения взаимозависимостей в оружие. В следующем месяце Еврокомиссия предложит стратегию экономической безопасности. Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для обеспечения нашей экономической безопасности", - сказала она на сессии, посвященной устойчивости и безопасности в области экономики.
Страны G7 серьезно озабочены существованием экономического принуждения
Текст выступления распространила пресс-служба ЕК.
Она также поддержала необходимость усиления координации и снижения рисков в сфере экономического взаимодействия, но призвала избегать отказа от выгодного сотрудничества. "Мы должны оставаться скоординированными, поскольку фрагментация обходится дорого, и нам нужна предсказуемость для нашего бизнеса. Поэтому наш общий ответ: снижение рисков, но не размежевание", - пояснила фон дер Ляйен.
Она также приветствовала принятые лидерами стран G7 в Японии решения по укреплению экономической устойчивости и безопасности.
Ранее глава ЕК в своей речи по отношениям Евросоюза с Китаем
заявляла, что Еврокомиссия предложит ограничить европейские инвестиции в развитие технологий в третьих странах, которые в будущем могут представлять угрозу для безопасности стран союза. Она поясняла, что речь идет о разработке целевого инструмента для исходящих европейских инвестиций в чувствительные технологии, которые могут привести к развитию военного потенциала, представляющего угрозу для нацбезопасности ЕС.
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности