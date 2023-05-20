Рейтинг@Mail.ru
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/dtp-1873072881.html
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека - РИА Новости, 20.05.2023
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека
Столкновение двух легковых машин недалеко от Уссурийска закончилось гибелью четырех человек, рассказали в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:57
2023-05-20T07:57
происшествия
уссурийск
приморский край
kia rio
toyota corolla
уссурийский городской округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Столкновение двух легковых машин недалеко от Уссурийска закончилось гибелью четырех человек, рассказали в УМВД по Приморскому краю. По сообщению в телеграм-канале ведомства, авария произошла в районе села Новоникольск, входящего в Уссурийский городской округ. Сотрудник полиции в прикрепленном к публикации видео рассказывает, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Kia пересек сплошную линию разметки, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе, куда он выехал, его машина столкнулась с Toyota Camry. "Водитель Kia и два пассажира погибли на месте..., водитель автомашины Toyota Camry также получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в записи в телеграм-канале УМВД края.
https://ria.ru/20230516/dtp-1872177856.html
уссурийск
приморский край
уссурийский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, приморский край, kia rio, toyota corolla, уссурийский городской округ
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Kia Rio, Toyota Corolla, Уссурийский городской округ
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека

В Приморском крае при столкновении двух легковых машин погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Столкновение двух легковых машин недалеко от Уссурийска закончилось гибелью четырех человек, рассказали в УМВД по Приморскому краю.
По сообщению в телеграм-канале ведомства, авария произошла в районе села Новоникольск, входящего в Уссурийский городской округ. Сотрудник полиции в прикрепленном к публикации видео рассказывает, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Kia пересек сплошную линию разметки, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе, куда он выехал, его машина столкнулась с Toyota Camry.
ДТП на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В ДТП со скорой в Крыму пострадала пациентка
16 мая, 15:35
"Водитель Kia и два пассажира погибли на месте..., водитель автомашины Toyota Camry также получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в записи в телеграм-канале УМВД края.
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайKia RioToyota CorollaУссурийский городской округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала