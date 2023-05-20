https://ria.ru/20230520/dtp-1873072881.html
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека - РИА Новости, 20.05.2023
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека
Столкновение двух легковых машин недалеко от Уссурийска закончилось гибелью четырех человек, рассказали в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:57
2023-05-20T07:57
2023-05-20T07:57
происшествия
уссурийск
приморский край
kia rio
toyota corolla
уссурийский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Столкновение двух легковых машин недалеко от Уссурийска закончилось гибелью четырех человек, рассказали в УМВД по Приморскому краю. По сообщению в телеграм-канале ведомства, авария произошла в районе села Новоникольск, входящего в Уссурийский городской округ. Сотрудник полиции в прикрепленном к публикации видео рассказывает, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Kia пересек сплошную линию разметки, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе, куда он выехал, его машина столкнулась с Toyota Camry. "Водитель Kia и два пассажира погибли на месте..., водитель автомашины Toyota Camry также получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в записи в телеграм-канале УМВД края.
https://ria.ru/20230516/dtp-1872177856.html
уссурийск
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происшествия, уссурийск, приморский край, kia rio, toyota corolla, уссурийский городской округ
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Kia Rio, Toyota Corolla, Уссурийский городской округ
В результате ДТП в Приморье погибли четыре человека
В Приморском крае при столкновении двух легковых машин погибли четыре человека