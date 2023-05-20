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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 20.05.2023
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области
В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:24
2023-05-20T12:24
2023-05-20T12:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области
Минобороны: ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области