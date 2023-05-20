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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 20.05.2023

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области

В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:24

2023-05-20T12:24

2023-05-20T12:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.

харьковская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область