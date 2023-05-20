https://ria.ru/20230520/chelovek-pauk-1873139256.html
"Человек-паук" атаковал статую у лондонской штаб-квартиры Би-би-си
"Человек-паук" атаковал статую у лондонской штаб-квартиры Би-би-си - РИА Новости, 20.05.2023
"Человек-паук" атаковал статую у лондонской штаб-квартиры Би-би-си
Неизвестный в маске Человека-паука забрался на установленную у штаб-квартиры британской телевещательной корпорации Би-би-си статую, чтобы нанести ей... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:36
2023-05-20T17:36
2023-05-20T17:36
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Неизвестный в маске Человека-паука забрался на установленную у штаб-квартиры британской телевещательной корпорации Би-би-си статую, чтобы нанести ей повреждения, а также вывесить плакат с критикой телекорпорации, сообщает газета Telegraph. "Человек в маске Человека-паука взобрался на лондонскую штаб-квартиру Би-би-си, чтобы атаковать статую скандального британского скульптора Эрика Гилла... Он повесил баннер с критикой Би-би-си, было слышно, как он кричал на полицейского", - говорится в сообщении. На месте инцидента работала полиция, которая, однако, долгое время не могла безопасно снять мужчину со статуи с учетом "обстоятельств инцидента, в том числе высоты". Как отметила газета, атака статуи произошла всего через несколько дней после начала ремонтных работ по устранению повреждений объекта, нанесенных ранее. Ее автором является английский скульптор Эрик Гилл, который получил скандальную известность в связи с записями в дневниках, согласно которым он имел сексуальные контакты со своими сестрами, дочерьми и собакой. Из-за спорной биографии некоторые его работы были в дальнейшем повреждены или уничтожены: статуя у штаб-квартиры Би-би-си, в частности, была также атакована в январе прошлого года.
https://ria.ru/20230410/bbc-1864141831.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, би-би-си, великобритания, лондон
В мире, Би-би-си, Великобритания, Лондон
"Человек-паук" атаковал статую у лондонской штаб-квартиры Би-би-си
В Лондоне мужчина в маске человека-паука атаковал статую у штаб-квартиры Би-би-си
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Неизвестный в маске Человека-паука забрался на установленную у штаб-квартиры британской телевещательной корпорации Би-би-си статую, чтобы нанести ей повреждения, а также вывесить плакат с критикой телекорпорации, сообщает газета Telegraph
.
"Человек в маске Человека-паука взобрался на лондонскую штаб-квартиру Би-би-си, чтобы атаковать статую скандального британского скульптора Эрика Гилла... Он повесил баннер с критикой Би-би-си, было слышно, как он кричал на полицейского", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работала полиция, которая, однако, долгое время не могла безопасно снять мужчину со статуи с учетом "обстоятельств инцидента, в том числе высоты".
Как отметила газета, атака статуи произошла всего через несколько дней после начала ремонтных работ по устранению повреждений объекта, нанесенных ранее. Ее автором является английский скульптор Эрик Гилл, который получил скандальную известность в связи с записями в дневниках, согласно которым он имел сексуальные контакты со своими сестрами, дочерьми и собакой. Из-за спорной биографии некоторые его работы были в дальнейшем повреждены или уничтожены: статуя у штаб-квартиры Би-би-си, в частности, была также атакована в январе прошлого года.
BBC попросила Twitter скорее убрать маркировку "государственное СМИ"