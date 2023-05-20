https://ria.ru/20230520/boegolovka-1873088492.html

Боеголовка найденной в Польше ракеты сделана из бетона

Боеголовка найденной в Польше ракеты сделана из бетона - РИА Новости, 20.05.2023

Боеголовка найденной в Польше ракеты сделана из бетона

Боеголовка найденной в Польше под Быдгощем ракеты сделана из бетона, сообщил глава кабинета президента Польши Павел Шрот в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:58

2023-05-20T10:58

2023-05-20T10:59

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ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Боеголовка найденной в Польше под Быдгощем ракеты сделана из бетона, сообщил глава кабинета президента Польши Павел Шрот в эфире радиостанции RMF FM. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными мишень во время учений. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. "Боеголовка была найдена. Сейчас ее исследуют соответствующие службы, которые я не хотел бы называть", - сказал Шрот. Он отметил, что ракета была снаряжена необычной боеголовкой. "В то же время, это особенная боеголовка. Она построена в соответствии с российской технологической мыслью из бетона", - рассказал чиновник. "Я предполагаю, что эта боеголовка в такой форме была на этой ракете смонтирована для того, чтобы эта старая модель ракеты могла дезориентировать украинскую противовоздушную оборону, конечно, не имея никакой активной взрывоопасной боеголовки", - добавил он. Он подчеркнул, что ракета не несла заряда. "Там не было взрывчатых материалов. Эта ракета не может лететь, не будучи утяжелена боеголовкой, так что кто-то там смонтировал бетонную", - сказал Шрот.

https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html

https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, быдгощ, матеуш моравецкий, мариуш блащак, в мире