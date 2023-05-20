Рейтинг@Mail.ru
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873162758.html
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации - РИА Новости, 20.05.2023
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:49
2023-05-20T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
артемовский
мариуполь
евгений пригожин
владимир рогов
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873102752_0:96:2857:1703_1920x0_80_0_0_de98324986e3ee1c796055719b276bc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по случаю четвертой годовщины его инаугурации. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он напомнил, что ровно год назад - 20 мая 2022 года - также был освобожден от украинских войск Мариуполь. "Убежден, что итогом президентства Зеленского должно стать полное освобождение от нацистов всей территории постукраинского пространства - исторических южнорусских земель", - подчеркнул Рогов.
артемовск
артемовский
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873102752_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_0173ae316f82da37cc6c5ee5933ec060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, артемовский, мариуполь, евгений пригожин, владимир рогов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Артемовский, Мариуполь, Евгений Пригожин, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации

Рогов назвал взятие Артемовска подарком Зеленскому по случаю годовщины его инаугурации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания и постройки в Артемовске
Разрушенные здания и постройки в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушенные здания и постройки в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по случаю четвертой годовщины его инаугурации.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
«
"Взятие Артемовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины", - сказал РИА Новости Рогов.
Он напомнил, что ровно год назад - 20 мая 2022 года - также был освобожден от украинских войск Мариуполь.
"Убежден, что итогом президентства Зеленского должно стать полное освобождение от нацистов всей территории постукраинского пространства - исторических южнорусских земель", - подчеркнул Рогов.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскАртемовскийМариупольЕвгений ПригожинВладимир РоговВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала