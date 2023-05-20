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Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации

Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации - РИА Новости, 20.05.2023

Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:49

2023-05-20T20:49

2023-05-20T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

артемовский

мариуполь

евгений пригожин

владимир рогов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по случаю четвертой годовщины его инаугурации. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он напомнил, что ровно год назад - 20 мая 2022 года - также был освобожден от украинских войск Мариуполь. "Убежден, что итогом президентства Зеленского должно стать полное освобождение от нацистов всей территории постукраинского пространства - исторических южнорусских земель", - подчеркнул Рогов.

артемовск

артемовский

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, артемовск, артемовский, мариуполь, евгений пригожин, владимир рогов, владимир зеленский