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Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации - РИА Новости, 20.05.2023
Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:49
2023-05-20T20:49
2023-05-20T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взятие Артемовска российскими силами символичным "подарком" Владимиру Зеленскому по случаю четвертой годовщины его инаугурации. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он напомнил, что ровно год назад - 20 мая 2022 года - также был освобожден от украинских войск Мариуполь. "Убежден, что итогом президентства Зеленского должно стать полное освобождение от нацистов всей территории постукраинского пространства - исторических южнорусских земель", - подчеркнул Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов: взятие Артемовска — "подарок" Зеленскому к годовщине инаугурации
Рогов назвал взятие Артемовска подарком Зеленскому по случаю годовщины его инаугурации