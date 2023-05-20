https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873155236.html
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.05.2023
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:21
2023-05-20T19:21
2023-05-20T19:21
специальная военная операция на украине
артемовск
артемовский
россия
сергей аксенов (политик)
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. "Наша дело правое, победа будет за нами. А русский город Артемовск обязательно будет возрожден", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, полное взятие под контроль Артемовска является днем славы русского оружия и героев: бойцов "Вагнера", всех солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ, которые участвовали в операции. "Слава нашим воинам и вечная память погибшим. Слава России", - подчеркнул Аксенов. Глава республики отметил, что сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что Артемовск, который она еще совсем недавно называла "фортецией", был на самом деле не важен в стратегическом плане. "Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок. Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул Аксенов. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230520/nagrady-1873153363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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артемовск, артемовский, россия, сергей аксенов (политик), евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Артемовский, Россия, Сергей Аксенов (политик), Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов
Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он будет возрожден