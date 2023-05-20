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Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873155236.html
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.05.2023
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:21
2023-05-20T19:21
специальная военная операция на украине
артемовск
артемовский
россия
сергей аксенов (политик)
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. "Наша дело правое, победа будет за нами. А русский город Артемовск обязательно будет возрожден", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, полное взятие под контроль Артемовска является днем славы русского оружия и героев: бойцов "Вагнера", всех солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ, которые участвовали в операции. "Слава нашим воинам и вечная память погибшим. Слава России", - подчеркнул Аксенов. Глава республики отметил, что сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что Артемовск, который она еще совсем недавно называла "фортецией", был на самом деле не важен в стратегическом плане. "Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок. Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул Аксенов. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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артемовск
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артемовск, артемовский, россия, сергей аксенов (политик), евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Артемовский, Россия, Сергей Аксенов (политик), Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов

Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он будет возрожден

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания и постройки в Артемовске
Разрушенные здания и постройки в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Разрушенные здания и постройки в Артемовске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
"Наша дело правое, победа будет за нами. А русский город Артемовск обязательно будет возрожден", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, полное взятие под контроль Артемовска является днем славы русского оружия и героев: бойцов "Вагнера", всех солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ, которые участвовали в операции. "Слава нашим воинам и вечная память погибшим. Слава России", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики отметил, что сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что Артемовск, который она еще совсем недавно называла "фортецией", был на самом деле не важен в стратегическом плане.
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"Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок. Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул Аксенов.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскАртемовскийРоссияСергей Аксенов (политик)Евгений ПригожинВооруженные силы Украины
 
 
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