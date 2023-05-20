https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873155236.html

Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов

Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.05.2023

Артемовск будет возрожден, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:21

2023-05-20T19:21

2023-05-20T19:21

специальная военная операция на украине

артемовск

артемовский

россия

сергей аксенов (политик)

евгений пригожин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Артемовск русским городом и выразил уверенность, что он обязательно будет возрожден. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. "Наша дело правое, победа будет за нами. А русский город Артемовск обязательно будет возрожден", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, полное взятие под контроль Артемовска является днем славы русского оружия и героев: бойцов "Вагнера", всех солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ, которые участвовали в операции. "Слава нашим воинам и вечная память погибшим. Слава России", - подчеркнул Аксенов. Глава республики отметил, что сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что Артемовск, который она еще совсем недавно называла "фортецией", был на самом деле не важен в стратегическом плане. "Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок. Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул Аксенов. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230520/nagrady-1873153363.html

артемовск

артемовский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, артемовский, россия, сергей аксенов (политик), евгений пригожин, вооруженные силы украины