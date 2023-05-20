Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 20.05.2023 (обновлено: 19:24 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873151844.html
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска
Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:01
2023-05-20T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
артемовск
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a1a1e016c360a25a5f06f14060fb66.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он также отметил, что бойцы группы "Вагнер" проделали колоссальную работу по освобождению Артемовска. Каждый метр территории города, по его словам, доставался "дорогой ценой".Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html
мариуполь
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c7619d26a210f2e89c02c6966b7cb1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Артемовск, Евгений Пригожин
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска

Пушилин заявил о символизме в полном освобождении Артемовска спустя год после Мариуполя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«
"Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска, который украинские пропагандисты называли не иначе, как "неприступной крепостью". Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона "Азов"* - 20 мая уже дважды стало для нас особой датой", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Он также отметил, что бойцы группы "Вагнер" проделали колоссальную работу по освобождению Артемовска. Каждый метр территории города, по его словам, доставался "дорогой ценой".
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Жители Мариуполя возлагают цветы к монументу Освободителям Донбасса в годовщину освобождения от украинских националистов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАртемовскЕвгений Пригожин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала