https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873151844.html

Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска

Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023

Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска

Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:01

2023-05-20T19:01

2023-05-20T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

артемовск

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a1a1e016c360a25a5f06f14060fb66.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он также отметил, что бойцы группы "Вагнер" проделали колоссальную работу по освобождению Артемовска. Каждый метр территории города, по его словам, доставался "дорогой ценой".Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html

мариуполь

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, евгений пригожин