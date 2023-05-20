https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873151844.html
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска
Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:01
2023-05-20T19:01
2023-05-20T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
артемовск
евгений пригожин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он также отметил, что бойцы группы "Вагнер" проделали колоссальную работу по освобождению Артемовска. Каждый метр территории города, по его словам, доставался "дорогой ценой".Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Артемовск, Евгений Пригожин
Пушилин заявил об особом символизме в полном освобождении Артемовска
Пушилин заявил о символизме в полном освобождении Артемовска спустя год после Мариуполя