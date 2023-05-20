https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873143719.html

В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета

В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета - РИА Новости, 20.05.2023

В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета

Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил жителей освобожденного Артемовска с избавлением от гнета "нацистского киевского режима". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:15

2023-05-20T18:15

2023-05-20T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

владимир константинов

евгений пригожин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил жителей освобожденного Артемовска с избавлением от гнета "нацистского киевского режима". Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. "Артемовск взят. Поздравляю бойцов и командиров ЧВК "Вагнер", наших десантников и всех участников боев за этот город с победой. Искренние поздравления жителям Артемовска, избавленным от гнета нацистского киевского режима", - написал Константинов в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность, что город будет восстановлен, а впереди его ждет мирная жизнь и процветание. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230520/prestupleniya-1873142258.html

артемовск

украина

республика крым

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в мире, артемовск, украина, владимир константинов, евгений пригожин, республика крым