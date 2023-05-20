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В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета
В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета - РИА Новости, 20.05.2023
В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета
Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил жителей освобожденного Артемовска с избавлением от гнета "нацистского киевского режима". РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:15
2023-05-20T18:15
2023-05-20T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
владимир константинов
евгений пригожин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил жителей освобожденного Артемовска с избавлением от гнета "нацистского киевского режима". Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. "Артемовск взят. Поздравляю бойцов и командиров ЧВК "Вагнер", наших десантников и всех участников боев за этот город с победой. Искренние поздравления жителям Артемовска, избавленным от гнета нацистского киевского режима", - написал Константинов в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность, что город будет восстановлен, а впереди его ждет мирная жизнь и процветание. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Владимир Константинов, Евгений Пригожин, Республика Крым
В Крыму поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета
В парламенте Крыма поздравили жителей Артемовска с избавлением от украинского гнета