https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873125155.html
Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске
Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске - РИА Новости, 20.05.2023
Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске
Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграмм каналы, рассказала эвакуированная из... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:58
2023-05-20T15:58
2023-05-20T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграмм каналы, рассказала эвакуированная из Артемовска женщина. "Кто-то лазит в телефоне. Подходили полицейские наши, они уже были в военной форме, ну как наши - Артемовские, наверное. Скорее всего. Потому что один раз было такое, что я даже своего одноклассника там (среди них) видела. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем", - рассказывает жительница Артемовска Мария. Женщина считает, что при досмотре смартфона, полицейские обнаружили в нем связанный с Россией контент. По ее словам, все гражданские в Артемовске читали российские медиа и интернет группы, но тщательно скрывали это от представителей украинских властей и военных, так как те постоянно проверяли их телефоны. Причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, или на местные Артемовские независимые от властей группы, или группы освещающие или поддерживающие СВО. С августа 2022 года российская армия ведет операцию по освобождению Артемовска. На сегодняшний момент более 90 процентов территории города освобождено от войск Киевского режима. Мария и жители соседних домов пробыли в подвале с января по апрель 2023 года.
https://ria.ru/20230520/maroderstvo-1873067924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жительница Артемовска о задержании граждан полицией за чтение российских СМИ
Украинские полицейские в Артемовске задерживали граждан просто за чтение российских СМИ и соцсетей, рассказали беженцы
2023-05-20T15:58
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия
Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске
Беженцы из Артемовска сообщили о задержаниях украинской полицией за чтение российских СМИ
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграмм каналы, рассказала эвакуированная из Артемовска женщина.
"Кто-то лазит в телефоне. Подходили полицейские наши, они уже были в военной форме, ну как наши - Артемовские, наверное. Скорее всего. Потому что один раз было такое, что я даже своего одноклассника там (среди них) видела. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем", - рассказывает жительница Артемовска Мария.
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Женщина считает, что при досмотре смартфона, полицейские обнаружили в нем связанный с Россией
контент.
«
"(увели) За то, что он скорее всего… За то, что у него были, это наши подозрения, либо российские номера в телефоне, либо какие-то группы российские. У нас у всех это было", - продолжает Мария.
По ее словам, все гражданские в Артемовске читали российские медиа и интернет группы, но тщательно скрывали это от представителей украинских властей и военных, так как те постоянно проверяли их телефоны.
«
"Полазим, посмотрели, почитали. Даже обстановку по городу. Связи нет. Что, где и как? Сразу все удаляешь. Потому что боишься. Телефон проверяли все время. Карманы, телефоны. Независимо - женщина это, мужчина. Независимо - это молодые люди, либо взрослые. Проверяли все", - говорит беженка.
Причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, или на местные Артемовские независимые от властей группы, или группы освещающие или поддерживающие СВО.
«
"Да, даже наша Артемовская Z. Крепили всех за это. За все. Мы удаляли все переписки. Старайся отослать сообщение, отослал, быстро все удалил, почистил, и спокойно ты выходишь. Потому что можешь подниматься наверх (из подвала), там они могут стоять и попросить твой телефон. И все как бы. Боялись всего…", - закончила Мария.
С августа 2022 года российская армия ведет операцию по освобождению Артемовска. На сегодняшний момент более 90 процентов территории города освобождено от войск Киевского режима. Мария и жители соседних домов пробыли в подвале с января по апрель 2023 года.
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