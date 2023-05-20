https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873125155.html

Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске

Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске - РИА Новости, 20.05.2023

Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске

Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграмм каналы, рассказала эвакуированная из... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:58

2023-05-20T15:58

2023-05-20T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграмм каналы, рассказала эвакуированная из Артемовска женщина. "Кто-то лазит в телефоне. Подходили полицейские наши, они уже были в военной форме, ну как наши - Артемовские, наверное. Скорее всего. Потому что один раз было такое, что я даже своего одноклассника там (среди них) видела. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем", - рассказывает жительница Артемовска Мария. Женщина считает, что при досмотре смартфона, полицейские обнаружили в нем связанный с Россией контент. По ее словам, все гражданские в Артемовске читали российские медиа и интернет группы, но тщательно скрывали это от представителей украинских властей и военных, так как те постоянно проверяли их телефоны. Причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, или на местные Артемовские независимые от властей группы, или группы освещающие или поддерживающие СВО. С августа 2022 года российская армия ведет операцию по освобождению Артемовска. На сегодняшний момент более 90 процентов территории города освобождено от войск Киевского режима. Мария и жители соседних домов пробыли в подвале с января по апрель 2023 года.

https://ria.ru/20230520/maroderstvo-1873067924.html

https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855417360.html

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Артемовска о задержании граждан полицией за чтение российских СМИ Украинские полицейские в Артемовске задерживали граждан просто за чтение российских СМИ и соцсетей, рассказали беженцы 2023-05-20T15:58 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, артемовск, россия