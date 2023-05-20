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Российские силы полностью освободили Артемовск - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 20.05.2023 (обновлено: 19:20 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873123971.html
Российские силы полностью освободили Артемовск
Российские силы полностью освободили Артемовск - РИА Новости, 20.05.2023
Российские силы полностью освободили Артемовск
Российские силы сегодня полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его заявление опубликовала... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:50
2023-05-20T19:20
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские силы сегодня полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его заявление опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.По его словам, с 25 мая "Вагнер" начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над городом передадут Министерству обороны, уточнил Пригожин.Он поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, которые "дали возможность провести эту тяжелую операцию".Он также выразил слова благодарности бойцам "Вагнера" и военным, которые приняли участие в боях и которые присоединятся к ним в будущем, а также всем павшим.Представитель ВСУ в интервью агентству Reuters не захотел признавать полную потерю города, утверждая, что украинские подразделения якобы "еще воюют" в Артемовске.При этом в заявлении Пригожина о взятии под контроль города говорится однозначно. Кроме того, основатель "Вагнера" попросил президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на саммите G7, донести эту информацию до его американского коллеги Джо Байдена. Сегодня боец "Вагнера" рассказал РИА Новости, что штурмовые отряды вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское, которая сейчас стала "финишной прямой" в боях за Артемовск.Его сослуживец также сообщил, что за минувшие сутки российские силы освободили квартал на окраине города, вынудив противника бежать из опорного пункта.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач при освобождении города решает "Группа Вагнера".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Пригожин объявил о взятии Артемовска
Заявление Е. Пригожина о взятии населенного пункта Артемовска (Бахмут) силами ЧВК «Вагнер»
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евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин
Российские силы полностью освободили Артемовск

Пригожин: российские силы установили полный контроль над Артемовском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские силы сегодня полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, его заявление опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.
«

"Пополудни 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки "Самолета", — сказал Пригожин.

По его словам, с 25 мая "Вагнер" начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны".
Контроль над городом передадут Министерству обороны, уточнил Пригожин.
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Он поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, которые "дали возможность провести эту тяжелую операцию".
«

"И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что дал нам эту возможность и высокую честь защищать свою родину", — подчеркнул Пригожин.

Он также выразил слова благодарности бойцам "Вагнера" и военным, которые приняли участие в боях и которые присоединятся к ним в будущем, а также всем павшим.
Представитель ВСУ в интервью агентству Reuters не захотел признавать полную потерю города, утверждая, что украинские подразделения якобы "еще воюют" в Артемовске.
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При этом в заявлении Пригожина о взятии под контроль города говорится однозначно. Кроме того, основатель "Вагнера" попросил президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на саммите G7, донести эту информацию до его американского коллеги Джо Байдена.
«

"Сегодня, когда увидите Байдена, поцелуйте его в макушку, передайте от меня привет", — добавил Пригожин.

Сегодня боец "Вагнера" рассказал РИА Новости, что штурмовые отряды вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское, которая сейчас стала "финишной прямой" в боях за Артемовск.
Его сослуживец также сообщил, что за минувшие сутки российские силы освободили квартал на окраине города, вынудив противника бежать из опорного пункта.
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Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.
С российской стороны значительную часть боевых задач при освобождении города решает "Группа Вагнера".
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений Пригожин
 
 
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