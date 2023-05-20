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Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 20.05.2023 (обновлено: 13:49 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873111292.html
Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске
Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске - РИА Новости, 20.05.2023
Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске
Штурмовой взвод группы "Вагнер" на окраинах Артемовска за сутки отбил у противника еще один квартал, в котором был расположен крупный опорный пункт Киева,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:30
2023-05-20T13:49
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мая - РИА Новости. Штурмовой взвод группы "Вагнер" на окраинах Артемовска за сутки отбил у противника еще один квартал, в котором был расположен крупный опорный пункт Киева, обратив солдат украинской армии в бегство, заявил РИА Новости боец группы на месте событий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее километра территории города. "Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много "добра", - рассказал собеседник агентства. Он уверен, что на данные позиции украинские силы уже не вернутся. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
артемовск
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353
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Штурмовой взвод "Вагнера" на окраинах Артемовска
Штурмовой взвод "Вагнера" на окраинах Артемовска отбил у противника еще один квартал, где был расположен крупный опорный пункт
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артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске

Боец "Группы Вагнера": штурмовики отбили еще один квартал на окраинах Артемовска

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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мая - РИА Новости. Штурмовой взвод группы "Вагнер" на окраинах Артемовска за сутки отбил у противника еще один квартал, в котором был расположен крупный опорный пункт Киева, обратив солдат украинской армии в бегство, заявил РИА Новости боец группы на месте событий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее километра территории города.
"Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много "добра", - рассказал собеседник агентства.
Он уверен, что на данные позиции украинские силы уже не вернутся.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"
 
 
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