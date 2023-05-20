https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873111292.html

Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске

Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске - РИА Новости, 20.05.2023

Российские силы отбили еще один квартал в Артемовске

Штурмовой взвод группы "Вагнер" на окраинах Артемовска за сутки отбил у противника еще один квартал, в котором был расположен крупный опорный пункт Киева,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:30

2023-05-20T13:30

2023-05-20T13:49

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мая - РИА Новости. Штурмовой взвод группы "Вагнер" на окраинах Артемовска за сутки отбил у противника еще один квартал, в котором был расположен крупный опорный пункт Киева, обратив солдат украинской армии в бегство, заявил РИА Новости боец группы на месте событий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее километра территории города. "Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много "добра", - рассказал собеседник агентства. Он уверен, что на данные позиции украинские силы уже не вернутся. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурмовой взвод "Вагнера" на окраинах Артемовска Штурмовой взвод "Вагнера" на окраинах Артемовска отбил у противника еще один квартал, где был расположен крупный опорный пункт 2023-05-20T13:30 true PT4M30S

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Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"