https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html

ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении

ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 20.05.2023

ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении

Украина потеряла более 95 военнослужащих и наемников за сутки на артемовском направлении, штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артемовска, сообщили в РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:29

2023-05-20T12:29

2023-05-20T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873111788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_470f71506c856f334718624ab188eae5.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Украина потеряла более 95 военнослужащих и наемников за сутки на артемовском направлении, штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артемовска, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на артемовском направлении штурмовые отряды продолжали бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск. Авиация и артиллерия нанесла удары по подразделениям противника в районе Богдановки и Ягодного в ДНР."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий уничтожены более 95 украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230520/sklad-1873097469.html

россия

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях среди наемников на Артемовском направлении Брифинг МО 20.05.2023 2023-05-20T12:29 true PT4M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, артемовск