https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html
ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении
ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 20.05.2023
ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении
Украина потеряла более 95 военнослужащих и наемников за сутки на артемовском направлении, штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артемовска, сообщили в РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:29
2023-05-20T12:29
2023-05-20T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
артемовск
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Украина потеряла более 95 военнослужащих и наемников за сутки на артемовском направлении, штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артемовска, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на артемовском направлении штурмовые отряды продолжали бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск. Авиация и артиллерия нанесла удары по подразделениям противника в районе Богдановки и Ягодного в ДНР."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий уничтожены более 95 украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230520/sklad-1873097469.html
россия
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Минобороны РФ о потерях среди наемников на Артемовском направлении
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безопасность, россия, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Артемовск
ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили более 95 бойцов ВСУ на Артемовском направлении