https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873064173.html

Жители Артемовска рассказали, что ВСУ провоцировали гибель мирных граждан

Жители Артемовска рассказали, что ВСУ провоцировали гибель мирных граждан - РИА Новости, 20.05.2023

Жители Артемовска рассказали, что ВСУ провоцировали гибель мирных граждан

Украинская армия в Артемовске намеренно размещала военную технику и оборудовала огневые позиции рядом с жилыми домами и убежищами мирных граждан, чтобы... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:05

2023-05-20T03:05

2023-05-20T03:05

артемовск

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинская армия в Артемовске намеренно размещала военную технику и оборудовала огневые позиции рядом с жилыми домами и убежищами мирных граждан, чтобы спровоцировать максимальное количество жертв среди гражданских, рассказали РИА Новости эвакуированные из Артемовска жители. "Вокруг домов, везде, везде минометные точки стояли… На (нашем) заборе было написано: "Не стреляйте. Живут люди", и возле этой надписи стоит миномет 120-й, и через каждые две минуты: бабах! Бабах! Бабах!... Пулеметные точки стояли в девятиэтажках. На крыше девятиэтажки стоял миномет… И, естественно, по всем балконам: пятый, седьмой, шестой, четвертый этажи. Вот там везде стояли огневые точки", - рассказал беженец Александр Пискунов. Жители говорят, что украинские военные сознательно размещали военную технику в тех локациях, где прятались гражданские. Из домов, в подвалах которых находились убежища, украинские военные вели провоцирующий огонь. "Вечером танк приехал, прямо впритык к нашему дому, и начал стрелять в сторону как бы центра. Не помню, сколько там выстрелов этих было. Ну и пошла обратка. Обратка - больше 11 прилетов было в наш дом. Пошло обрушение нашего входа. Вырвало двери… И обратка, я даю 100 процентов, пришла… свои же стреляли на своих. Вплоть до того, что видят, где много мирных, туда же сами и стреляют. Украинская армия. Просто не стесняясь", - рассказала жительница Артемовска Мария. Беженцы уверены, что украинские военные не только провоцировали российскую армию наносить удары по домам, но и сами обстреливали густонаселенные районы Артемовска. "У нас было такое, что приехала какая-то пушка во двор... Они поставили, отработали, отстрелялись и поехали… В течение минут двадцати начался… обстрел. На следующий день военные пришли к нам в фонд (гуманитарный) просить у нее (у хозяйки) что-то там, спальники, и говорят: "Та мы там малеха накидали вчера к вам"… Вы накидали немного?.. То есть, это ваши (пушки) стреляли?… Накидали туда, а вы накидали назад, в обратку, в мирных?..", - рассказывает подробности обстрела убежища мирных жителей Мария. Украинские военные не занимали позиций в пустых домах. "Возле нас специально ставили военную технику, прятались за нашими домами… Стреляли именно из-за домов, и прятались за домами - только в тех домах, где живут люди. Зная о том, что там живут люди. В пустых домах они этого не делали", - сообщила жительница Артемовска Ирина Твердохлеб. Украинская армия минировала подвалы с запертыми в них мирными жителями, чтобы они не могли их покинуть, и служили для их позиций живым щитом. "Нам подожгли подвал, зная, что мы там. Подорвали. Нам гранаты под дверь кидали. Сгоняли в одну комнату, только для того, чтобы нас там всех убить. Это наша украинская армия, которая должна была нас защитить. Они сказали: "Мы вас всех сгоним в одну комнату, для того чтобы с вами одним разом со всеми покончить!" Нас заминировали со всех сторон. Подвесили растяжки. Поставили везде мины. Нам просто чисто повезло, что ребята зашли и это все разминировали", - вспомнила Ирина Твердохлеб. По ее словам, среди мирных были старики, была тяжело раненная женщина. Она выразила благодарность российским военным. С августа 2022 года российская армия ведет операцию по освобождению Артемовска. На сегодняшний момент более 90% территории города освобождено от войск Киевского режима.

https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872878460.html

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934547.html

артемовск

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артемовск, в мире