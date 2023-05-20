https://ria.ru/20230520/armeniya-1873120128.html

Суд в Ереване арестовал гражданку по обвинению в похищении сына Пашиняна

Суд в Ереване арестовал гражданку по обвинению в похищении сына Пашиняна - РИА Новости, 20.05.2023

Суд в Ереване арестовал гражданку по обвинению в похищении сына Пашиняна

Суд в Ереване арестовал на месяц мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян по обвинению в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:12

2023-05-20T15:12

2023-05-20T15:12

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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян по обвинению в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил адвокат обвиняемой Ваан Ованнисян. В среду газета "Айкакан жаманак", которая принадлежит семье премьера Пашиняна, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Карабахе военных. По информации издания, инцидент произошел 17 мая. Газета утверждает, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что по заявлению Ашота Пашиняна было возбуждено уголовное дело. "Суд принял решение. Наша жалоба о неправомерности задержания отклонена. Ходатайство следствия одобрено. Принято решение об аресте на месяц", - сказал адвокат журналистам. По слова Ованнисяна, решение суда будет обжаловано, так как основания для ареста отсутствуют. Он добавил, что арестованная продолжает голодовку. Ранее другой адвокат задержанной Рубен Меликян заявлял, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно, а родители погибших военных никаких противоправных действий не совершали. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены организации случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших, предложили сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян, не возражая, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в "Ераблур", затем по дороге "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.

https://ria.ru/20230518/pokhischenie-1872522468.html

https://ria.ru/20230517/pashinyan-1872467025.html

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Дарья Буймова

в мире, ереван, армения, никол пашинян