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Два мирных жителя пострадали при обстреле Александровки - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/aleksandrovka-1873124163.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Александровки
Два мирных жителя пострадали при обстреле Александровки - РИА Новости, 20.05.2023
Два мирных жителя пострадали при обстреле Александровки
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:51
2023-05-20T15:51
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В поселке городского типа Александровка во дворе дома частного сектора по улице Челюскинцев от разрыва вражеского снаряда пострадали двое мирных граждан – отец 1975 года рождения и его сын 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что в доме частного сектора Александровки по улице Шевченко в результате обстрела сгорел гараж. Информация о последствиях обстрелов, пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873097252.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле Александровки

Мэр Донецка Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Александровки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В поселке городского типа Александровка во дворе дома частного сектора по улице Челюскинцев от разрыва вражеского снаряда пострадали двое мирных граждан – отец 1975 года рождения и его сын 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что в доме частного сектора Александровки по улице Шевченко в результате обстрела сгорел гараж.
Информация о последствиях обстрелов, пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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