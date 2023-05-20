https://ria.ru/20230520/aleksandrovka-1873096998.html

Украинские войска обстреляли Александровку ракетами

Украинские войска обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские войска обстреляли Александровку ракетами

Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:23

2023-05-20T12:23

2023-05-20T12:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, сцкк, происшествия