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Украинские войска обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 20.05.2023 (обновлено: 12:33 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/aleksandrovka-1873096998.html
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:23
2023-05-20T12:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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