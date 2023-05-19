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Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев - РИА Новости, 19.05.2023
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Культура
 
16:57 19.05.2023
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Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев
Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев - РИА Новости, 19.05.2023
Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев
В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:57
2023-05-19T16:57
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Воржев — заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени. Он родился в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края 21 февраля 1950 года. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Работы Воржева показывают в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко, Майкопском художественном музее. Есть они и в частных коллекциях.
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Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев

Художник Сергей Воржев умер в 73 года

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяЗаслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени Сергей Воржев
Заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени Сергей Воржев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"Думаю, в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. "Кубанский Сальвадор Дали" — так называли его коллеги, ученики, поклонники", — отметил Кондратьев.
Воржев — заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени. Он родился в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края 21 февраля 1950 года. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета.
Работы Воржева показывают в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко, Майкопском художественном музее. Есть они и в частных коллекциях.
 
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