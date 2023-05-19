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Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев
Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев - РИА Новости, 19.05.2023
Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев
В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:57
2023-05-19T16:57
2023-05-19T16:57
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Воржев — заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени. Он родился в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края 21 февраля 1950 года. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Работы Воржева показывают в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко, Майкопском художественном музее. Есть они и в частных коллекциях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
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Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев
Художник Сергей Воржев умер в 73 года