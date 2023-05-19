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Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев

Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев - РИА Новости, 19.05.2023

Умер "кубанский Сальвадор Дали" Сергей Воржев

В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:57

2023-05-19T16:57

2023-05-19T16:57

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 73 года умер художник Сергей Воржев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Воржев — заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени. Он родился в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края 21 февраля 1950 года. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Работы Воржева показывают в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко, Майкопском художественном музее. Есть они и в частных коллекциях.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости