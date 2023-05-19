https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872839606.html
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер - РИА Новости, 19.05.2023
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:43
2023-05-19T11:43
2023-05-19T11:43
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872837775_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_ddfee201dc8dff4251371a2b14d604e4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет. В его фильмографии ленты "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие. В 2000-х он практически ушел на пенсию и заботился о своей матери. В 2010-х уделял профессии больше времени. В 2013 году он принял участие в реалити-шоу на выживание. Однако из-за проблем со здоровьем вскоре его покинул. В 2014-м появился в байопике про Сен-Лорана. В 73 года, в 2018-м, дебютировал на сцене в Берлине. В 2019-м артист объявил о завершении карьеры.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872837775_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_099b587ae16cfec73b02e8d48e40fcaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Культура, Новости культуры
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер умер в 78 лет
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет
ORF.
29 мая ему исполнилось бы 79 лет.
В его фильмографии ленты "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие.
В 2000-х он практически ушел на пенсию и заботился о своей матери. В 2010-х уделял профессии больше времени. В 2013 году он принял участие в реалити-шоу на выживание. Однако из-за проблем со здоровьем вскоре его покинул. В 2014-м появился в байопике про Сен-Лорана. В 73 года, в 2018-м, дебютировал на сцене в Берлине.
В 2019-м артист объявил о завершении карьеры.