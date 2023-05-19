Рейтинг@Mail.ru
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:43 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872839606.html
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер - РИА Новости, 19.05.2023
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:43
2023-05-19T11:43
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872837775_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_ddfee201dc8dff4251371a2b14d604e4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет. В его фильмографии ленты "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие. В 2000-х он практически ушел на пенсию и заботился о своей матери. В 2010-х уделял профессии больше времени. В 2013 году он принял участие в реалити-шоу на выживание. Однако из-за проблем со здоровьем вскоре его покинул. В 2014-м появился в байопике про Сен-Лорана. В 73 года, в 2018-м, дебютировал на сцене в Берлине. В 2019-м артист объявил о завершении карьеры.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872837775_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_099b587ae16cfec73b02e8d48e40fcaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры
Культура, Новости культуры
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер

Сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер умер в 78 лет

© AFP 2023 / VALERY HACHEАвстрийский актер Хельмут Бергер
Австрийский актер Хельмут Бергер - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF.
29 мая ему исполнилось бы 79 лет.
В его фильмографии ленты "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие.
В 2000-х он практически ушел на пенсию и заботился о своей матери. В 2010-х уделял профессии больше времени. В 2013 году он принял участие в реалити-шоу на выживание. Однако из-за проблем со здоровьем вскоре его покинул. В 2014-м появился в байопике про Сен-Лорана. В 73 года, в 2018-м, дебютировал на сцене в Берлине.
В 2019-м артист объявил о завершении карьеры.
 
КультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала