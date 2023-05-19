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Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер

Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер - РИА Новости, 19.05.2023

Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер

В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:43

2023-05-19T11:43

2023-05-19T11:43

культура

новости культуры

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 78 лет в Зальцбурге умер австрийский актер Хельмут Бергер, пишет ORF. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет. В его фильмографии ленты "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие. В 2000-х он практически ушел на пенсию и заботился о своей матери. В 2010-х уделял профессии больше времени. В 2013 году он принял участие в реалити-шоу на выживание. Однако из-за проблем со здоровьем вскоре его покинул. В 2014-м появился в байопике про Сен-Лорана. В 73 года, в 2018-м, дебютировал на сцене в Берлине. В 2019-м артист объявил о завершении карьеры.

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры